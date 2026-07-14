Luz verde a las obras del barranco de La Saleta: más de 150 millones para proteger Aldaia de las inundaciones

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a la celebración del contrato de obras de protección frente a inundaciones en el barranco de La Saleta, en el tramo comprendido entre Aldaia y la Vía Verde (València), con un presupuesto base de licitación de 132,1 millones de euros, lo que supondrá disminuir el peligro ante fenómenos metereológicos extremos en esta localidad de l'Horta Sud, que sufrió gravemente los efectos de la dana del 29 de octubre de 2024.

Esta es una de las actuaciones que el Ayuntamiento de Aladia lleva décadas reivindicando y que está complementando con obras en el cauce del barranco en el casco urbano a través de un plan de choque municipal. El proyecto del Miteco se trata del desvío de las aguas de la Saleta a su paso por la localidad y su conexión al nuevo cauce mediante una vía verde.

No obstante, todavía falta un segundo proyecto que contempla precisamente esta conexión por debajo de la V-30, y que ya está aprobado técnicamente y saldrá próximamente a licitación. Con ambas actuaciones, la inversión en La Saleta superará los 150 millones, incluidos los contratos de asistencia técnica asociados a las obras.

Esta actuación constituye una de las principales intervenciones previstas para reducir el riesgo de inundación en una de las zonas más afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, no solamente en Aldaia, sino también en Alaquàs y Xirivella, mediante el desvío de las crecidas hacia el nuevo cauce del Turia y forma parte del conjunto de actuaciones impulsadas por el Gobierno para incrementar la resiliencia del territorio frente a episodios de lluvias extremas.

Reducción del riesgo de inundación

Las obras permitirán mejorar el funcionamiento hidráulico del barranco de La Saleta, incrementando su capacidad de desagüe y reduciendo la peligrosidad de las avenidas a su paso por el entorno urbano. Con ello se persigue minimizar los daños sobre la población, las viviendas, las actividades económicas y las infraestructuras, reforzando al mismo tiempo la seguridad de las personas.

La actuación se enmarca en la estrategia del Miteco para adaptar las cuencas al aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático, combinando actuaciones estructurales con medidas de planificación, prevención y adaptación.

Plan de recuperación frente a inundaciones

El proyecto forma parte del Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a inundaciones en el territorio afectado por la dana del 29 de octubre de 2024, que recoge un conjunto de actuaciones destinadas a reducir el riesgo de inundación en las zonas más vulnerables de la Comunitat Valenciana.

La autorización del contrato supone un nuevo avance en la ejecución de las actuaciones comprometidas por el Gobierno para mejorar la protección frente a inundaciones y reforzar la resiliencia de los territorios afectados.