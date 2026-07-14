Meliana revienta las plazas con la Roja

El municipio de Meliana se ha volcado con la Roja en el Mundial 2026 desde el minuto uno de la primera fase. Y es que la gran participación de los vecinos en la asistencia de la pantalla gigante para poder ver los partidos de la selección española ha sido abrumadora, tanto que ha sorprendido al mismísimo ayuntamiento.

Las ganas "de poble" y de apoyar a España han hecho que el consistorio cambiara de lugar la ubicación por la multitud de gente, pasando de tener la pantalla gigante en la Plaza del Ayuntamiento a la Plaza Nolla, que es más amplia.

Este martes para las semifinales contra Francia se seguirá con el apoyo a la selección y si se pasa a la final en el mundial seguirán sumando asistentes con "germanor y armonía”.