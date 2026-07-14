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Economía

Mislata presenta enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat con inversiones pendientes por 17,7 millones

Las demandas municipales incluyen reformas educativas, un aparcamiento metropolitano y la pasarela sobre la V-30, además del acceso norte

La reivindicación educativa en Mislata

La reivindicación educativa en Mislata / A. M.

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Ada Dasí

Ada Dasí

Mislata

Reformas en los centros educativos, una aparcamiento metropolitano y una pasarela sobre la V-30 son algunas de las demanda presentadas por el Ayuntamiento de Mislata en forma de enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana.

El objetivo es que se incorporen estas y otras inversiones estratégicas y actuaciones prioritarias para el municipio, por un importe superior a los 17,7 millones de euros, además de la inclusión de una partida plurianual para ejecutar el nuevo acceso norte a la ciudad.

A través de una carta remitida al president de la Generalitat, el alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, traslada las principales necesidades de la ciudad y solicita que los próximos presupuestos autonómicos contemplen proyectos fundamentales para mejorar los servicios públicos, las infraestructuras y la calidad de vida de la ciudadanía.

Cuatro grandes áreas

Las propuestas se estructuran en cuatro grandes áreas. En materia educativa, el Ayuntamiento solicita una inversión de 7 millones de euros destinada a la rehabilitación de los colegios públicos Gregorio Mayans, El Cid y L'Almassil, así como del IES Músic Martí i Soler y de la Escuela de Adultos. Asimismo, reclama una partida para la climatización de todos los centros educativos de Mislata y otra para la rehabilitación del antiguo colegio Maestro Serrano con el fin de convertirlo en sede de la futura Escuela Oficial de Idiomas.

En el ámbito cultural y patrimonial, las enmiendas incluyen una inversión de 3,8 millones de euros para culminar el Auditorio Municipal mediante la ampliación del convenio singular entre el Ayuntamiento y la Generalitat vinculado al Plan Confianza. También se solicita financiación para rehabilitar un edificio destinado a actividades culturales y de ocio junto a la residencia y centro de día de personas mayores, así como una subvención para la Fundación Miquel Navarro.

Servicios sociales y movilidad

Respecto a los servicios sociales y sanitarios, el Consistorio plantea la construcción de un nuevo edificio destinado a los servicios de familia, infancia y adolescencia, además de la rehabilitación de la valla exterior del Centro de Salud y del Hospital de Mislata.

En materia de movilidad e infraestructuras urbanas, el Ayuntamiento reclama la construcción de un aparcamiento metropolitano en la zona del PAI del Quint, una pasarela peatonal sobre la V-30 que mejore la conexión con el barrio de la avenida de la Paz y la inclusión de una partida plurianual que permita iniciar cuanto antes las obras del nuevo acceso norte a Mislata, una infraestructura largamente reivindicada por la ciudad.

Actuaciones "imprescindibles"

El alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, ha subrayado que "estas enmiendas recogen necesidades reales, urgentes y plenamente justificadas para seguir mejorando nuestra ciudad. Mislata es uno de los municipios con mayor densidad de población de España y necesita que la Generalitat responda con inversiones acordes a su realidad y a las demandas de nuestros vecinos y vecinas".

Bielsa ha señalado además que "no estamos hablando de proyectos futuros o aspiraciones, sino de actuaciones imprescindibles para garantizar una educación de calidad, unos mejores servicios sociales, una movilidad más segura y unas infraestructuras culturales y urbanas que Mislata lleva años reclamando. Esperamos que el Consell escuche estas propuestas y las incorpore a sus Presupuestos".

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su voluntad de seguir defendiendo los intereses de Mislata ante todas las administraciones y de trabajar para que la ciudad reciba las inversiones necesarias que permitan continuar avanzando en bienestar, cohesión social y calidad de los servicios públicos.

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