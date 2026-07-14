Sedaví activa medidas extraordinarias ante la alerta roja por altas temperaturas

Ante el episodio de altas temperaturas y la alerta roja decretada para este miércoles, el Ayuntamiento de Sedaví ha activado diversas medidas extraordinarias con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía y minimizar los riesgos derivados del calor extremo.

Piscina municipal gratuita, cierre de instalaciones públicas, suspension de la Escuela de Verano y la apertura de edificios climatizados son algunas de ellas, que han sido acordadas por el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), tras valorar las previsiones meteorológicas y la situación de riesgo asociada a las elevadas temperaturas.

Medidas

Entre las actuaciones adoptadas destaca el cierre del cementerio municipal y del mercado exterior a partir de las 12.00 horas, así como la suspensión de todas las actividades deportivas al aire libre durante la jornada.

Además, se han suspendido las actividades de la Escuela de Verano y del Estiu Jove, garantizando en todo momento servicios mínimos para las familias con necesidades de conciliación. Las personas usuarias que acudan a los centros permanecerán en espacios climatizados y adaptados para protegerlas de las altas temperaturas.

Como medida complementaria, el Ayuntamiento ha facilitado el acceso gratuito a la piscina municipal a todas las personas empadronadas en Sedaví, que pueden acceder presentando el DNI y hasta completar el aforo de la piscina.

Refugios climatizados

Paralelamente, el consistorio recuerda que durante estos días pone a disposición de la ciudadanía diversos edificios municipales climatizados para que cualquier persona pueda descansar, refrescarse y protegerse de las altas temperaturas durante las horas de más calor.

Estos espacios son; el Ayuntamiento de Sedaví (de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas); Mercado Municipal (de lunes a sábado, de 9.00 a 14.00 horas); Biblioteca Municipal (de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas); Casal Jove (de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.30 horas); y Juzgado de Paz (de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas).

El alcalde de Sedaví, José Cabanes, ha señalado que "ante una situación excepcional como la que estamos viviendo, nuestra responsabilidad es actuar con rapidez y poner la salud de las personas por encima de cualquier otra consideración. Cabe destacar que ante cada aviso o alerta se toman unas medidas adecuadas a ella, depende de la gravedad las medidas son de una índole o de otra".

"Por todo ello hemos adoptado medidas preventivas desde el primer momento y hemos puesto a disposición de la ciudadanía todos los recursos municipales posibles para que cualquier vecino o vecina pueda descansar, refrescarse y protegerse durante las horas de más calor", añade.

Recomendaciones

El Ayuntamiento recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a las personas mayores, los menores y los colectivos más vulnerables. Además, desde el Departamento de Servicios Sociales se está realizando seguimiento de las personas vulnerables del municipio.

Por último, el consistorio agradece la comprensión y la colaboración de la ciudadanía ante unas medidas adoptadas con el único objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los vecinos y vecinas mientras se mantenga el episodio de calor extremo.