El Síndic de Greuges insta por segunda vez a Picassent a que limpie un vertedero ilegal con amianto

Tras dos recomendaciones emitidas por el Síndic de Greuges, el Ayuntamiento de Picassent sigue sin limpiar un vertedero ilegal ubicado en el polígono industrial, donde se acumulan residuos de todo tipo, alguno de ellos peligrosos como varias placas de amianto. El mismo vecino que denunció la "inacción" de la administración local en 2020, amenaza ahora con poner en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente esta situación "por negligencia sobre un posible delito medioambiental", puesto que la situación se dilata en el tiempo.

El terreno sigue acumulando basura desde que en 2020 se puso en conocimiento del Ayuntamiento un mapa en el que se recogían los puntos conflictivos de acumulación de escombros y basura en el término municipal. En dos de ellos, el consistorio inició el procedimiento para la ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza y gestión de residuos, pero en el caso del tercero, tal como señala un informe municipal, se produjo una ralentización, sin que se haya adjudicado el contrato menor para proceder a la ejecución subsidiaria.

Placas de fibrocemento localizadas en el vertedero. / PID

Nueva queja

Esto hizo que el ciudadano, volviera a presentar una nueva queja ante el Síndic de Greuges en octubre de 2024 por la demora en la que viene incurriendo el Ayuntamiento de Picassent en la tramitación del expediente iniciado en 2020 como consecuencia de la denuncia de la existencia de un vertedero ilegal en el término municipal. No obstante, el organismo suspendió los plazos que afecten a las entidades locales que tengan su sede en alguno de los municipios afectados por la dana hasta enero de 2025.

Una vez remitido, el informe del Ayuntamiento advertía de que consta expediente de orden de ejecución de la parcela y que todos los trámites han tenido que notificarse mediante publicación en el BOE. Un cambio de titular de la parcela obligó a efectuar nuevamente todos los trámites, publicándose en el BOE por segunda vez en marzo de 2023. Tras esto, se aprobó la contratación, mediante contrato menor, habiéndose presentado ofertas en plazo, si bien no llegó a adjudicarse, por ausencia temporal del técnico municipal encargado.

Los residuos se acumulan en la zona. / PID

Recomendación

La nueva recomendación del Síndic es que "se proceda, en el menor plazo posible, a la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de los trabajos ordenados para la limpieza de la parcela, con cargo al propietario, bien a través de medios propios, o mediante la contratación de los trabajos necesarios para conseguir el adecuado estado de la parcela", " para lograr la ejecución de la orden de ejecución dictada en 2020".

Más residuos en la zona. / PID

Además, en la resolución que está fechada en el mes de junio, el defensor señala que "dictar resoluciones que, con posterioridad, no son efectivamente ejecutadas, convierte en ilusorios los derechos de los ciudadanos y crea el riesgo de que las conductas infractoras se generalicen, ante la ausencia de medidas efectivas de restauración de la legalidad conculcada".

Ahora, el Ayuntamiento de Picassent, según la ley que regula el Síndic, está obligado a enviar, en el plazo máximo de un mes, un informe donde manifiesten si aceptan las consideraciones de la institución y, en caso positivo, deberán indicar las medidas que van a adoptar para cumplirlas. Por el contrario, si no las aceptan, deberán justificar su respuesta.