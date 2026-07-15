Más de 70.000 personas llegan de otros municipios para trabajar en l’Horta Nord: Paterna atrae a 40.723

La movilidad laboral desborda las fronteras municipales en l’Horta Nord. Más de 70.000 personas -en concreto 73.069- procedentes de otras localidades ocupan puestos de trabajo en Paterna, Burjassot, Alboraya, Puçol, Moncada, Alfara del Patriarca, Godella, Albuixech y Massalfassar, los nueve municipios incluidos en los últimos análisis de Pactem Nord, que muestran la intensa relación existente entre la comarca, la ciudad de València y el resto del área metropolitana.

El Observatorio de Empleo de Pactem Nord ha elaborado y hecho públicos una serie de estudios para analizar conjuntamente la residencia de las personas trabajadoras, el empleo localizado, las empresas, las áreas industriales, el transporte público y la accesibilidad a los centros de trabajo.

Los análisis abarcan los entornos laborales de los municipios antes citados. Su principal conclusión es que l’Horta Nord funciona como un territorio laboral abierto y dinámico, en el que una parte muy elevada del empleo depende de desplazamientos procedentes de otros municipios con esas más de 73.000 personas. Los datos de movilidad utilizados proceden del Censo anual de población del Instituto Nacional de Estadística correspondiente a 2023. Los estudios incorporan también información de la Tesorería General de la Seguridad Social de 2023 y 2026 para contextualizar el número de empresas, afiliaciones y actividades económicas existentes en cada municipio.

Paterna concentra más de la mitad de las entradas laborales

Paterna aparece como el principal polo de atracción laboral de los municipios estudiados. Un total de 40.723 personas residentes en otras localidades se desplazaban para trabajar en el municipio, de las cuales 14.039 procedían de València.

El dato refleja la dimensión de sus áreas empresariales y polígonos industriales, pero también la presión que la movilidad cotidiana ejerce sobre las carreteras, el transporte público y los accesos a los centros de trabajo.

A bastante distancia se sitúa Burjassot, que recibe a 7.712 trabajadores procedentes de otras localidades. El municipio mantiene una fuerte integración con València y con los núcleos de la primera corona metropolitana.

En Godella, las entradas laborales alcanzan las 2.792 personas. Tanto Godella como Alfara del Patriarca presentan, además, una capacidad de atracción vinculada a sus centros educativos y universitarios.

Tres de cada cuatro empleos de Alboraia los ocupan trabajadores de fuera

Alboraia recibe diariamente la influencia laboral de València y del entorno metropolitano más próximo. El estudio contabiliza 4.672 personas que acuden desde otros municipios, frente a 1.494 residentes que trabajan en la propia localidad. De este modo, las personas procedentes de fuera representan aproximadamente el 75,8% del empleo localizado en Alboraia. Aunque las entradas se redujeron desde las 5.015 registradas en 2021 hasta las 4.672 de 2023, el volumen continúa siendo suficientemente elevado como para convertir la movilidad laboral en un factor esencial de la planificación municipal.

El informe relaciona este flujo con las necesidades de acceso al polígono industrial, la conexión entre los diferentes núcleos de población y las limitaciones del transporte público interno. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alboraia plantea, entre otras medidas, aumentar las frecuencias del transporte urbano, ampliar sus horarios y reforzar la intermodalidad con las estaciones de Metrovalencia.

El coche domina los desplazamientos externos de Puçol

Puçol recibe a 3.913 personas trabajadoras de otros municipios, mientras que 1.930 residentes trabajan dentro de la propia localidad. Esto significa que alrededor del 67% del empleo localizado está ocupado por personas que llegan desde fuera.

Su posición entre l’Horta Nord, València y el Camp de Morvedre convierte al municipio en una pieza intermedia dentro de un corredor laboral y productivo cada vez más amplio.

El principal reto se encuentra en el modo de desplazamiento. El estudio recoge que el vehículo privado representa el 81,9% de los viajes interurbanos, frente al 15,3% correspondiente al transporte público. Pactem Nord apunta a la necesidad de reforzar la conexión con Cercanías y Metrovalencia, mejorar la intermodalidad y adaptar los servicios a los horarios laborales.

Moncada y Alfara, un eje industrial y educativo

Moncada recibe a 3.537 trabajadores de otros municipios, que representan alrededor del 70 % del empleo localizado. Al mismo tiempo, 6.834 residentes salen del municipio para trabajar en otras localidades, una doble condición que la convierte tanto en receptora como en emisora de movilidad laboral.

Su estructura económica es diversa, con presencia de actividades industriales, construcción, comercio, transporte, logística, educación, sanidad e investigación.

Alfara del Patriarca registra 1.157 entradas laborales, equivalentes al 86,3% de los empleos existentes en el municipio. Su elevada capacidad de atracción está especialmente relacionada con el sector educativo y universitario: en los datos analizados, la educación concentraba el 74,4% de las afiliaciones del régimen general.

Pactem Nord considera que ambos municipios deben analizarse como un eje funcional compartido por su proximidad física, sus conexiones de transporte y la relación existente entre sus áreas empresariales y polos educativos.

Más del 90 % del empleo de Albuixech y Massalfassar procede de fuera

La dependencia de los desplazamientos externos es todavía mayor en el entorno industrial de Albuixech y Massalfassar.

Albuixech recibe a 4.220 trabajadores de otras localidades, frente a únicamente 350 personas que residen y trabajan en el propio municipio. Las entradas representan así el 92,3% del empleo localizado. En Massalfassar llegan 1.551 trabajadores procedentes de otros municipios, mientras que solo 143 residentes trabajan en la localidad. En este caso, las entradas laborales suponen el 91,6% del empleo existente.

Los dos municipios comparten una realidad funcional marcada por el Polígono Industrial del Mediterráneo y por el peso de las actividades industriales, logísticas y de transporte. Los informes señalan la necesidad de conectar mejor los núcleos urbanos, las estaciones ferroviarias y las áreas empresariales mediante itinerarios peatonales y ciclistas seguros.

También plantean analizar si las paradas, frecuencias y horarios del transporte público se adaptan realmente a los turnos de entrada y salida de las empresas. La primera y última milla entre las estaciones y los puestos de trabajo aparece como uno de los principales problemas pendientes.

Acceder al empleo, el nuevo reto metropolitano

Pactem Nord advierte de que crear puestos de trabajo no garantiza por sí solo el acceso al empleo. Las personas también deben poder llegar a las empresas en condiciones adecuadas de tiempo, coste, seguridad y sostenibilidad.

Por ello, el organismo propone integrar la movilidad laboral en las políticas de empleo y desarrollo local. Entre las posibles medidas figuran el refuerzo del transporte colectivo, la movilidad activa, el coche compartido, la adaptación de horarios, la mejora de la seguridad vial y la coordinación entre ayuntamientos, administraciones y áreas empresariales.

Los estudios reconocen, no obstante, una limitación: los datos del INE permiten conocer el municipio de residencia y el de trabajo, pero no identifican el medio de transporte utilizado, el itinerario, los horarios, la duración del viaje ni el destino concreto dentro de cada localidad. Pactem Nord plantea completar esta información mediante encuestas a empresas y plantillas que permitan diseñar planes específicos para los principales espacios productivos.

Esta serie de estudios conectan con el reciente monográfico del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través del Observatorio del Transporte y la Logística en España sobre los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo, que define a la movilidad laboral como “el conjunto de desplazamientos con origen o destino el centro de trabajo, incluyendo tanto los trayectos de llegada y salida como aquellos que se realizan dentro de la jornada de trabajo”. También señala que “se trata de una de las expresiones más relevantes de la movilidad cotidiana por su volumen, recurrencia e impacto estructural sobre el funcionamiento de las ciudades, la competitividad económica y la calidad de vida de las personas”.

Además, el monográfico indica que “la movilidad al trabajo se configura como un reto estructural de primer orden, cuya resolución exige una respuesta coordinada entre administraciones públicas, empresas y personas trabajadoras”. En esta misma línea, plantea que los PMST “no deben entenderse únicamente como un instrumento de cumplimiento normativo, sino como una palanca estratégica para mejorar la productividad, la atracción de talento y la responsabilidad social corporativa”.