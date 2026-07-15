Ángel Narbona, propietario de un inmueble derrumbado en Benetússer: "Se habían reforzado los pilares, la finca era antigua"

En el momento de la investigación de las causas del derrumbe de un edificio de tres plantas en Benetússer, también se han evaluado los daños por parte de los propietarios de los inmuebles, ya que las viviendas estaban ocupadas por inquilinos.

Uno de ellos es Ángel Narbona, quien anoche regresó precipitadamente desde la Nucía tras recibir varias fotografías de lo ocurrido. A primera hora de hoy, miércoles 15 julio, se ha desplazado hasta el lugar del derrumbe para comprobar personalmente el alcance de los desperfectos.

Narbona atribuye lo sucedido al movimiento de tierras realizado en el solar contiguo. Según explica, "se habían reforzado los pilares del edificio" debido a la antigüedad de la construcción, y tanto el ingeniero como el aparejador de las obras "pasaron para comprobar cómo estaba la finca".

"Ahora tenemos que llamar al seguro para ver qué pasa. Nunca nos hemos visto en una situación así", señala el propietario.

Los inquilinos

Por su parte, el Ayuntamiento de Benetússer ha citado a los afectados a una reunión esta mañana para buscar soluciones ante la situación en la que se encuentran, después de pasar la noche en el hotel Ibis de Alcàsser. Emilio es uno de ellos. Vivía en el tercer piso con su familia de seis miembros. Su padre, Darwin, fue el que dio la voz de alarma. "No hemos pegado ojo en toda la noche", dice mientras recuerda cómo bajaron por la escalera a toda prisa.

Esta mañana han tenido que ir a comprar ropa para las niñas porque salieron de casa con lo puesto. Ahora esperan a ver las opciones de las que disponen para poder comenzar de nuevo.

Así ha amanecido la finca que se desplomó en Benetússer: una montaña de escombros / José Manuel López

El colapso

El inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Jorge Gil, ha explicado que el edificio derrumbado anoche en Benetússer colapsó apenas "uno o dos minutos" después de que finalizara el desalojo de los vecinos.

El inmueble se desplomó sin causar daños personales. La finca, contigua a un solar en el que se está construyendo otro edificio, fue evacuada después de que los residentes detectaran grietas y escucharan ruidos en la estructura.

Según ha relatado Gil, los bomberos recibieron un aviso por la aparición de fisuras en el edificio. A su llegada, encontraron a varios vecinos que ya habían abandonado sus viviendas.

Sara Fernández

Durante la inspección, los efectivos comprobaron que en el solar contiguo había una obra en ejecución y que "se habían descalzado varias cimentaciones". Ante esta situación, ordenaron completar de inmediato el desalojo del inmueble.

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"Al minuto o dos minutos, el edificio colapsó. Afortunadamente, ya no había nadie en el interior y no se produjeron daños personales", ha señalado el responsable del Consorcio de Bomberos