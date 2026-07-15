Educación
Burjassot solicita como festivos para el curso 2026/2027 el día 7 de diciembre y del 16 al 18 de marzo
El municipio contará con cuatro días no lectivos, incluyendo un festivo recuperable que permitirá adelantar las vacaciones de Navidad al miércoles 23 de diciembre
El Ayuntamiento de Burjassot ha solicitado a la Conselleria de Educación los días festivos escolares del curso 2026/2027, tras el apoyo de la propuesta, presentada por el Consistorio, por parte del Consejo Escolar Municipal.
Dicho órgano ha acordado proponer a la dirección general de Centros Docentes los siguientes festivos del calendario escolar 2026/27 en el municipio: lunes 7 de diciembre, martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de marzo.
Cuatro días no lectivos
En el caso del 7 de diciembre de 2026 y de los días 16 y 17 de marzo de 2027, se trata de los tres festivos escolares que corresponden a la elección de cada municipio mientras que, en el caso del jueves 18 de marzo, al tratarse de un festivo extra, se deberá recuperar el martes 22 de diciembre, tal y como se establece en el Decreto 96/2026, de 19 de junio, del Consell.
Con ello, Burjassot contará con cuatro días no lectivos en el curso 2026/2027 siendo uno de ellos, como se ha señalado, recuperable en Navidad con lo que las vacaciones de las y los escolares en este período comenzarán en el municipio el miércoles 23 de diciembre.
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