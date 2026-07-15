Burjassot solicita como festivos para el curso 2026/2027 el día 7 de diciembre y del 16 al 18 de marzo

El Ayuntamiento de Burjassot ha solicitado a la Conselleria de Educación los días festivos escolares del curso 2026/2027, tras el apoyo de la propuesta, presentada por el Consistorio, por parte del Consejo Escolar Municipal.

Dicho órgano ha acordado proponer a la dirección general de Centros Docentes los siguientes festivos del calendario escolar 2026/27 en el municipio: lunes 7 de diciembre, martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de marzo.

Cuatro días no lectivos

En el caso del 7 de diciembre de 2026 y de los días 16 y 17 de marzo de 2027, se trata de los tres festivos escolares que corresponden a la elección de cada municipio mientras que, en el caso del jueves 18 de marzo, al tratarse de un festivo extra, se deberá recuperar el martes 22 de diciembre, tal y como se establece en el Decreto 96/2026, de 19 de junio, del Consell.

Con ello, Burjassot contará con cuatro días no lectivos en el curso 2026/2027 siendo uno de ellos, como se ha señalado, recuperable en Navidad con lo que las vacaciones de las y los escolares en este período comenzarán en el municipio el miércoles 23 de diciembre.