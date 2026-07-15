Investigan las causas del derrumbe de un edificio de tres plantas en Benetússer

A primera hora de esta mañana, técnicos municipales de Benetússer revisan la situación en la calle Las Américas, donde ayer por la noche se derrumbó un edificio de tres plantas sin que hubieran daños personales. Los bomberos desalojaron otro de los edificios contiguos, que ahora están comprobando, para que los vecinos puedan volver a sus casas sin peligro.

Las causas

También se espera que la Policía Científica determine las causas del derrumbe que, según los testigos, está relacionado con las obras de excavación que se están realizando en el solar junto al edificio.

J.M. López

El vecino del tercer piso, Darwin, comentó para este periódico como sobre las diez de la noche escuchó un ruido y vio como salían grietas en el pasillo mientras sacaba a su familia de la casa apresuradamente. Fue entonces cuando vio como se caía el piso de su casa.

20 minutos de salida

Tras avisar a los vecinos del segundo y primero, salieron todos a la calle y en menos de 20 minutos el edificio cayó por completo, causando daños a los vehículos aparcados en la calle.

El Ayuntamiento de Benetússer ha realojado a los vecinos afectados y busca una solución habitacional.

Movimiento de tierras

Esta mañana también ha sido el momento de las valoraciones por parte de los propietarios de los inmuebles, ya que los vecinos vivían de alquiler. Ángel Arbona, es uno de ellos, que anoche regresó a toda prisa de La Nucia tras recibir fotos de lo ocurrido. A primera hora de esta mañana, Ángel se ha acercado al lugar del derrumbe.

El propietario achaca las causas al movimiento de tierras del solar contiguo. "Se habían reforzado los pilares del edificio", comenta, porque se trataba de una construcción antigua, y explica que el ingeniero y aparejador de las obras "pasaron para comprobar cómo estaba la finca". "Ahora tenemos que llamar al seguro para ver qué pasa, nunca nos hemos visto en una situación así", comenta.