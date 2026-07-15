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Movilidad urbana

Massamagrell estrena un nuevo autobús urbano con rampa accesible y cámaras de seguridad

El vehículo facilita el acceso a personas con movilidad reducida, carritos de bebé y carros de la compra y refuerza la protección frente a posibles actos vandálicos

Nuevo autobús urbano en Massamagrell.

Nuevo autobús urbano en Massamagrell. / A. M.

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Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Massamagrell

Massamagrell ha incorporado esta semana un nuevo autobús urbano más accesible y seguro, con el que el ayuntamiento pretende mejorar los desplazamientos internos y adaptar el transporte público municipal a las necesidades de personas mayores, familias y usuarios con movilidad reducida.

Una de las principales novedades del vehículo es la instalación de una rampa de acceso, diseñada para facilitar la entrada y salida de personas en silla de ruedas o con dificultades de movilidad. El sistema también permite subir con mayor comodidad carritos de bebé y carros de la compra.

Respuesta a las peticiones de los usuarios

La renovación del autobús responde, según el consistorio, a las sugerencias trasladadas durante los últimos meses por los vecinos, especialmente en materia de accesibilidad y seguridad.

Una usuaria baja por la rampa del autobús con el carro de la compra.

Una usuaria baja por la rampa del autobús con el carro de la compra. / A. M.

El Ayuntamiento señala que la incorporación del nuevo vehículo forma parte de su estrategia para modernizar los servicios públicos municipales y ofrecer un transporte urbano más cómodo e inclusivo. El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha destacado que se trata de una actuación incluida entre los objetivos municipales y que responde a las demandas recibidas de la ciudadanía. «Este nuevo autobús supone una mejora importante para Massamagrell», ha señalado Gómez, quien ha defendido la necesidad de escuchar a los usuarios y adaptar los servicios a la evolución del municipio: "Escuchamos, atendemos las necesidades del municipio y seguimos trabajando para mejorar Massamagrell”

Cámaras para prevenir actos vandálicos

El vehículo incorpora también cámaras de seguridad destinadas a reforzar la protección de los pasajeros y del propio autobús. La instalación se produce después de los episodios vandálicos registrados durante los últimos meses, según ha informado en un comunicado.

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El sistema permitirá disponer de un mayor control en el interior del vehículo y actuar como elemento disuasorio frente a comportamientos incívicos o posibles daños.

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