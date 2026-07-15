Movilidad urbana
Massamagrell estrena un nuevo autobús urbano con rampa accesible y cámaras de seguridad
El vehículo facilita el acceso a personas con movilidad reducida, carritos de bebé y carros de la compra y refuerza la protección frente a posibles actos vandálicos
Massamagrell ha incorporado esta semana un nuevo autobús urbano más accesible y seguro, con el que el ayuntamiento pretende mejorar los desplazamientos internos y adaptar el transporte público municipal a las necesidades de personas mayores, familias y usuarios con movilidad reducida.
Una de las principales novedades del vehículo es la instalación de una rampa de acceso, diseñada para facilitar la entrada y salida de personas en silla de ruedas o con dificultades de movilidad. El sistema también permite subir con mayor comodidad carritos de bebé y carros de la compra.
Respuesta a las peticiones de los usuarios
La renovación del autobús responde, según el consistorio, a las sugerencias trasladadas durante los últimos meses por los vecinos, especialmente en materia de accesibilidad y seguridad.
El Ayuntamiento señala que la incorporación del nuevo vehículo forma parte de su estrategia para modernizar los servicios públicos municipales y ofrecer un transporte urbano más cómodo e inclusivo. El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha destacado que se trata de una actuación incluida entre los objetivos municipales y que responde a las demandas recibidas de la ciudadanía. «Este nuevo autobús supone una mejora importante para Massamagrell», ha señalado Gómez, quien ha defendido la necesidad de escuchar a los usuarios y adaptar los servicios a la evolución del municipio: "Escuchamos, atendemos las necesidades del municipio y seguimos trabajando para mejorar Massamagrell”
Cámaras para prevenir actos vandálicos
El vehículo incorpora también cámaras de seguridad destinadas a reforzar la protección de los pasajeros y del propio autobús. La instalación se produce después de los episodios vandálicos registrados durante los últimos meses, según ha informado en un comunicado.
El sistema permitirá disponer de un mayor control en el interior del vehículo y actuar como elemento disuasorio frente a comportamientos incívicos o posibles daños.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se desploma un edificio de tres plantas en Benetússer
- La Aemet activa aviso rojo por un día 'muy adverso' en Valencia: calor extremo, tormentas secas y reventones térmicos
- Pisos de obra nueva a 20 minutos de València por poco más de 100.000 euros
- ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
- València se prepara para la alerta roja por la ola de calor: cierre de espacios públicos y cancelación de actividades y conciertos
- La Guardia Civil filtró un millón de números de teléfono para dar con el Mauri y los secuestradores de Montserrat
- Desalojan al público tras cancelar la actuación de Ana Torroja en los Conciertos de Viveros por posibles reventones térmicos esta noche en València
- Cecotec planea abrir una gigafactoría de construcción industrializada en Valencia