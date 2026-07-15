Massamagrell estrena un nuevo autobús urbano con rampa accesible y cámaras de seguridad

Massamagrell ha incorporado esta semana un nuevo autobús urbano más accesible y seguro, con el que el ayuntamiento pretende mejorar los desplazamientos internos y adaptar el transporte público municipal a las necesidades de personas mayores, familias y usuarios con movilidad reducida.

Una de las principales novedades del vehículo es la instalación de una rampa de acceso, diseñada para facilitar la entrada y salida de personas en silla de ruedas o con dificultades de movilidad. El sistema también permite subir con mayor comodidad carritos de bebé y carros de la compra.

Respuesta a las peticiones de los usuarios

La renovación del autobús responde, según el consistorio, a las sugerencias trasladadas durante los últimos meses por los vecinos, especialmente en materia de accesibilidad y seguridad.

Una usuaria baja por la rampa del autobús con el carro de la compra. / A. M.

El Ayuntamiento señala que la incorporación del nuevo vehículo forma parte de su estrategia para modernizar los servicios públicos municipales y ofrecer un transporte urbano más cómodo e inclusivo. El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha destacado que se trata de una actuación incluida entre los objetivos municipales y que responde a las demandas recibidas de la ciudadanía. «Este nuevo autobús supone una mejora importante para Massamagrell», ha señalado Gómez, quien ha defendido la necesidad de escuchar a los usuarios y adaptar los servicios a la evolución del municipio: "Escuchamos, atendemos las necesidades del municipio y seguimos trabajando para mejorar Massamagrell”

Cámaras para prevenir actos vandálicos

El vehículo incorpora también cámaras de seguridad destinadas a reforzar la protección de los pasajeros y del propio autobús. La instalación se produce después de los episodios vandálicos registrados durante los últimos meses, según ha informado en un comunicado.

El sistema permitirá disponer de un mayor control en el interior del vehículo y actuar como elemento disuasorio frente a comportamientos incívicos o posibles daños.