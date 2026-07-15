Paiporta recibe la visita de Labora para conocer los programas de ocupación y formación

La directora general de Labora, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Virginia Garrigues Francés, ha visitado este miércoles el Centro de Formación de Paiporta, acompañada por la Directora Territorial de Trabajo y LABORA en Valencia, Silvia Olga Enguix Gadea, para conocer de primera mano los proyectos de empleo y formación que se desarrollan en el municipio.

Durante la visita, ambas responsables institucionales han sido recibidas por el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar y el concejal de Economía, Empleo y Comercio, José Antonio Redondo, quienes les trasladaron el trabajo que se está realizando para favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas mediante programas mixtos de empleo y formación, especialmente relevantes en el actual proceso de recuperación y reconstrucción del municipio.

El recorrido permitió conocer las instalaciones del Centro de Formación y las diferentes acciones formativas que actualmente se están desarrollando a través de los programas subvencionados por LABORA. “Gracias a estos programas, desde el centro de Formación del Ayuntamiento, más de 70 personas desempleadas combinan formación teórica con trabajo remunerado, adquiriendo experiencia profesional y mejorando sus oportunidades de acceso al mercado laboral”, explica el alcalde.

Programas formativos para mejorar la inserción laboral

Durante el encuentro se abordó la evolución de los distintos proyectos que el Ayuntamiento de Paiporta desarrolla con la financiación de LABORA, así como los retos futuros en materia de empleo, cualificación profesional y formación para colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.

Por su parte, el concejal de Economía, Empleo y Comercio ha agradecido el respaldo que LABORA mantiene con Paiporta, destacando que “esta colaboración permite desarrollar programas que generan empleo, mejoran la cualificación profesional de la ciudadanía y contribuyen al desarrollo económico y social del municipio”.

Por su parte, la Directora General de LABORA y la Directora Territorial pusieron en valor el compromiso del Ayuntamiento con la formación para el empleo y la correcta ejecución de los programas, subrayando “la importancia de la colaboración entre administraciones para ofrecer oportunidades reales de empleo y responder a las necesidades del tejido productivo”.

La visita finalizó con un encuentro con el personal técnico, docente y alumnado trabajador participante en los distintos programas, quienes pudieron compartir su experiencia y trasladar los beneficios que estos proyectos están suponiendo para su desarrollo profesional y personal.