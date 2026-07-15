Paterna estrena un parque infantil con una gran zona de sombra contra el calor extremo

Paterna ha estrenado en el barrio Centro un nuevo modelo de parque infantil adaptado a las temperaturas cada vez más elevadas. El Ayuntamiento ha abierto este miércoles el área recreativa renovada de la calle Cristo de la Fe, donde se ha instalado una gran cubierta textil para proporcionar sombra sobre los juegos y mejorar el confort de menores y familias durante los meses de más calor.

La intervención ha contado con una inversión municipal superior a 136.000 euros y se enmarca en la cuarta fase del proyecto de mejora de los parques infantiles de Paterna, dotada con más de 2,1 millones de euros para actuar en diferentes barrios de la ciudad.

Una gran cubierta sobre la zona de juegos

El elemento más visible de la actuación es una amplia lona elevada que cubre buena parte del espacio infantil. La estructura permite reducir la exposición directa al sol en una zona utilizada especialmente por niños y niñas, uno de los grupos más vulnerables ante las temperaturas extremas.

La imagen difundida por el consistorio muestra la cubierta instalada sobre el nuevo conjunto de juegos, protagonizado por una estructura con forma de cohete, toboganes y elementos para trepar. La actuación también incorpora bancos y mobiliario para facilitar la estancia de las familias.

La instalación de sombra responde a uno de los principales retos que afrontan actualmente los espacios públicos: poder seguir utilizándose durante el verano y en las horas de mayor radiación solar. La adaptación de parques, plazas y zonas escolares se ha convertido en una medida cada vez más necesaria ante la mayor frecuencia e intensidad de los episodios de calor.

Juegos renovados y mesas de parchís y ajedrez

Además de la cubierta, el proyecto ha permitido sustituir y mejorar los elementos de juego existentes. El parque cuenta ahora con una zona infantil completamente renovada y con nuevos equipamientos pensados para diferentes edades.

También se ha habilitado un área con mesas para practicar juegos como el parchís y el ajedrez, ampliando el uso del espacio más allá de los juegos infantiles tradicionales. La intención municipal es que el parque funcione como un punto de encuentro intergeneracional y pueda ser utilizado tanto por menores como por personas adultas y mayores.

El concejal de Hacienda y Parques, Roberto Usina, ha señalado que el objetivo es crear espacios de ocio infantil «más accesibles, funcionales y adaptados a las necesidades de los niños y niñas y de sus familias».

Parques preparados para el cambio climático

La actuación de la calle Cristo de la Fe marca, según el Ayuntamiento, el inicio de un nuevo modelo de parques infantiles que incorpora la adaptación climática como uno de los criterios de diseño.