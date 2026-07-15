Paterna, entre las primeras ciudades de España en incorporar el DNI digital a la atención ciudadana

El Ayuntamiento de Paterna se ha convertido en uno de los primeros municipios de España en incorporar el DNI digital en la atención presencial a la ciudadanía, permitiendo que los vecinos y vecinas puedan identificarse para realizar sus trámites municipales utilizando únicamente su teléfono móvil.

Para ello, el consistorio ha adaptado todos los puestos del Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía (SIAC) con lectores de códigos QR compatibles con MiDNI, la aplicación oficial de la Policía Nacional que permite llevar el Documento Nacional de Identidad en formato digital en el móvil.

Gracias a este sistema, la identificación se realiza de forma inmediata mediante la lectura del código QR generado por la aplicación, evitando la comprobación manual del documento por parte del personal municipal.

Verificación y seguridad

Esto permite agilizar la atención, reducir los tiempos de espera y ofrecer una experiencia más cómoda y sencilla para la ciudadanía. Al mismo tiempo, el sistema refuerza la seguridad al minimizar el riesgo de suplantaciones de identidad gracias a la verificación automática del DNI digital.

El concejal de Smart City, Lucas Jodar, ha destacado que “seguimos incorporando herramientas que hacen más fácil la relación de la ciudadanía con su Ayuntamiento. Con el DNI digital damos un paso más para ofrecer una atención más rápida, segura y adaptada a las nuevas tecnologías, facilitando que cualquier vecino pueda realizar sus gestiones municipales simplemente con su teléfono móvil”.

Además, los nuevos quioscos digitales que el Ayuntamiento está implantando en todos los barrios de Paterna también están preparados para funcionar con el DNI digital, de modo que los vecinos y vecinas podrán identificarse mediante MiDNI para realizar sus trámites de forma autónoma desde estos dispositivos.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa impulsando la modernización de la administración municipal y acercando los servicios públicos a la ciudadanía mediante soluciones innovadoras, más ágiles y seguras, consolidando a Paterna como una ciudad referente en transformación digital.