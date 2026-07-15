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Picanya estrena en agosto el puente más ancho y largo tras la dana

El 'Pont de la Memòria' abrirá al tráfico a principios del próximo mes y acogerá una escultura en recuerdo de las víctimas y agradecimiento a los voluntarios

Las pruebas de carga sobre el puente.

Las pruebas de carga sobre el puente. / A. P.

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Ada Dasí

Ada Dasí

Picanya

La empresa encargada de reconstruir el nuevo 'Pont de la Memòria' de Picanya, en la Travesía Diputación, ha realizado este miércoles las pruebas de carga y tiene prevista su apertura a principios del mes de agosto. Esta nueva infraestructura, financiada con fondos del Ministerio de Transportes, supone un "nuevo hito" para la localidad en el proceso de recuperación y mejora tras la dana de 2024.

El nuevo diseño está previsto para "resistir crecidas tan importantes como la de aquel día con pilares hidrodinámicos, anclados al lecho del barranco a una profundidad de más de 10 metros y con una estructura reforzada con toneladas de hormigón y hierro", como señalan fuentes municipales. Es el más ancho y largo de los puentes que se están reconstruyendo en la localidad y dispone de tres viales diferenciados para vehículos a motor, peatones y ciclistas.

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Los camiones realizna las pruebas de carga.

Los camiones realizna las pruebas de carga. / A. P.

Monumento emblemático

Además, este puente incluirá un detalle extraordinario, un monumento emblemático, en el centro de su recorrido y, por lo tanto, en el centro del desastre, que se dedicará a la memoria de las personas que perdieron la vida en la riada, y como agradecimiento a los voluntarios y voluntarias, instituciones y entidades que colaboraron en los días posteriores. Se trata de una escultura con dos manos unidas, de unos tres metros y medio, obra del artista valenciano José Piñero, que servirá también en reconocimiento a la lucha de los pueblos “por salir del barro y volver a ser pueblos”.

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