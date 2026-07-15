El Ayuntamiento presenta trece marchas y pasodobles dedicados a cargos festeros

La música de Moros y Cristianos volvió a convertirse en protagonista en Torrent con la presentación de las primeras grabaciones del proyecto ‘Música Festera a Torrent’, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura para conservar, difundir y poner al alcance de toda la ciudadanía el patrimonio musical vinculado a las fiestas de la ciudad.

El acto, celebrado en el Salón de Actos del Ayuntamiento, estuvo presidido por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por el concejal de Cultura, Aitor Sánchez; la concejala de Fiestas, María Fernández; miembros del equipo de gobierno y de la Corporación Municipal; junto al musicólogo, profesor y coordinador del proyecto, Bernardo Mora-Fandos y capitanes y alfereces de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent y los presidentes del Círculo Católico de Torrent y de la Unión Musical de Torrent; compositores, dedicatarios, músicos, junto a representantes del mundo festero y cultural de la ciudad.

La presentación supone la continuación natural del trabajo iniciado en julio de 2025 con la publicación del libro ‘Música Festera a Torrent’, tercer volumen de la colección editorial Gran Torrent. Aquella obra reunió por primera vez las composiciones creadas por músicos torrentinos o dedicadas a comparsas, filaes, cargos y protagonistas de las fiestas de Moros y Cristianos de Torrent.

La alcaldesa pone en valor el proyecto

La alcaldesa, Amparo Folgado, puso en valor la capacidad de la ciudad para transformar las ideas en proyectos culturales de largo recorrido. “Cuando dos o tres torrentinos se unen en nombre de Torrent, hacen Torrent más grande. Hace un año presentamos el libro y hoy damos un nuevo paso con estas grabaciones. Cada año avanzamos un poco más y ya debemos pensar en continuar con las marchas que todavía quedan por grabar y recopilar”, ha destacado.

El coordinador del proyecto Bernardo Mora-Fandos. / A. T.

Folgado agradeció el trabajo de Bernardo Mora-Fandos, de los compositores y de las dos sociedades musicales, y señaló como próximo objetivo ampliar la difusión del patrimonio sonoro torrentino. “Nuestras marchas tienen que sonar cada año en nuestras calles, pero también más allá de nuestra Comunitat. Debemos darlas a conocer, avanzar en un libro de partituras y hacerlas llegar a las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana y, después, de toda España”, ha subrayado.

Un recorrido por el proceso de grabación

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, abrió el acto recordando que el proyecto nació con la voluntad de investigar, preservar y difundir un patrimonio que forma parte de la identidad y de la memoria colectiva de Torrent.

Durante su intervención, Sánchez agradeció especialmente la colaboración del Círculo Católico de Torrent y de la Unión Musical de Torrent, que han aportado el talento, la profesionalidad y el compromiso de sus músicos para hacer posibles las grabaciones.

“Primero recopilamos, documentamos y estudiamos las composiciones y ahora completamos ese trabajo convirtiéndolas en un archivo sonoro de calidad. Recuperar una obra, interpretarla y compartirla es también preservar nuestra historia y garantizar que pueda ser conocida por las generaciones futuras”, ha explicado el concejal.

Tras la bienvenida se proyectó un vídeo que mostró el proceso de preparación, interpretación, grabación, edición y producción de las composiciones, así como el trabajo desarrollado por los músicos y profesionales participantes.

Trece obras dedicadas a la fiesta y a sus protagonistas

A continuación, Bernardo Mora-Fandos condujo un recorrido musical por las trece obras que integran esta primera entrega, compuestas entre los años 2013 y 2025 y dedicadas a diferentes cargos y protagonistas de las fiestas de Moros y Cristianos de Torrent.

Mora-Fandos presentó el contexto histórico y festero de cada composición y conversó con algunos de sus autores y dedicatarios. El público pudo escuchar fragmentos de las diferentes piezas y conocer las historias, recuerdos y emociones que motivaron su creación.

“Hoy no presentamos únicamente unas grabaciones musicales, sino un proyecto de recuperación patrimonial. Algunas de estas composiciones llevaban años sin interpretarse y ahora quedan documentadas mediante una grabación de calidad para incorporarse definitivamente al legado musical de Torrent”, ha explicado Mora-Fandos.

El coordinador del proyecto ha agradecido la participación de las dos sociedades musicales, así como la implicación de sus directores y músicos, de los compositores y de las personas a quienes fueron dedicadas las obras. “Cada marcha tiene detrás una historia personal y festera. Conocer su origen nos ayuda a comprender que la música no es un simple acompañamiento, sino uno de los elementos que da sentido, emoción e identidad a nuestras fiestas”, ha afirmado.

En esta primera publicación están representados autores torrentinos como Ignacio Llopis, Víctor Pradillo, Bernardo Mora-Fandos, Francisco Carratalá y José Ribera, junto con compositores como Martínez Gallego, Juan Luis Tormo, Alejandro Oliver y Xavier Zamorano, que han dedicado sus creaciones a festeros y cargos de Torrent.

De un libro con 37 composiciones a un archivo sonoro municipal

El libro presentado en 2025 recogió un total de 37 composiciones: 16 marchas moras, 18 marchas cristianas y tres piezas especiales. Además de las fichas técnicas y los análisis musicales, la publicación incluye fotografías, testimonios y explicaciones de los compositores, convirtiéndose en una obra de referencia para conocer la evolución de la música de Moros y Cristianos en Torrent.

Con la presentación de estas primeras trece grabaciones, 5 marchas cristianas, 7 marchas moras y 1 pasodoble contrabandista, el Ayuntamiento inicia la creación de un archivo musical digital que permitirá conservar las obras, favorecer su difusión y facilitar su utilización durante las celebraciones festeras.

Las composiciones pueden escucharse gratuitamente a través del canal oficial de YouTube del Ayuntamiento de Torrent, https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAaJXYabUwg y otras plataformas digitales. De este modo, la ciudadanía podrá disfrutar de ellas desde sus hogares, durante las fiestas, en las cábilas y casernas o desde cualquier lugar.

Antes de la tradicional fotografía de familia, la alcaldesa entregó a los cargos de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent una memoria USB con las grabaciones y, al finalizar el acto, se repartieron ejemplares del libro entre los asistentes. La fotografía reunió a los compositores, dedicatarios, músicos y representantes de las entidades participantes, como testimonio de un proyecto colectivo que convierte la música festera de Torrent en un patrimonio vivo, accesible y preparado para perdurar.