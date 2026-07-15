Torrent se vuelca con España: pantalla gigante en la plaza de la Unión Musical para la final del Mundial

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Concejalía de Deportes, instalará una pantalla gigante en la plaza de la Unión Musical para que los torrentinos y torrentinas puedan seguir en directo la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que disputará la Selección Española el próximo domingo 19 de julio, a partir de las 21:00 horas.

España se enfrentará en la final al equipo que resulte vencedor de la segunda semifinal del campeonato, que disputan este miércoles las selecciones de Inglaterra y Argentina. La gran cita mundialista se celebrará en el New York New Jersey Stadium.

Apertura a las 20 horas

El recinto abrirá sus puertas a las 20:00 horas, una hora antes del inicio del encuentro, para que la afición pueda disfrutar de una completa programación previa. La jornada contará con ambientación musical, speaker y animación, pintacaras y reparto de banderas, entre otras sorpresas preparadas para llenar la plaza de color, emoción y ambiente mundialista.

Acceso gratuito

Con esta iniciativa, de acceso libre y gratuito hasta completar el aforo, el consistorio quiere ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de vivir conjuntamente uno de los acontecimientos deportivos más importantes de los últimos años. La plaza de la Unión Musical se convertirá durante la tarde-noche del domingo en una gran grada al aire libre, en la que familiares, amigos, aficionados y vecinos podrán compartir la emoción del encuentro y mostrar su apoyo a la Selección Española.

La alcaldesa Amparo Folgado, ha destacado que “España vuelve a situarse ante una oportunidad histórica y desde el Ayuntamiento queremos que Torrent pueda vivirla unida. La plaza de la Unión Musical se transformará en una gran grada desde la que animar a nuestra selección, compartir la emoción de la final y demostrar, una vez más, la capacidad del deporte para reunir a toda una ciudad en torno a una misma ilusión”.

Por su parte, la concejal de Deportes, Mª Ángeles Lerma, ha explicado que “hemos preparado una programación pensada para que la ciudadanía disfrute de la final desde antes del comienzo del partido. La música, el speaker, la animación, el pintacaras y el reparto de banderas contribuirán a crear un ambiente festivo y familiar para todas las edades”.

La selección española vuelve a una final mundialista 16 años después

La Selección Española logró su clasificación para la final después de imponerse a Francia por 2-0 en la primera semifinal, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. El combinado dirigido por Luis de la Fuente disputará así la segunda final mundialista de su historia, dieciséis años después de conquistar el título en Sudáfrica 2010.

El partido del domingo representa la posibilidad de que España conquiste su segunda Copa del Mundo y vuelva a colocar una nueva estrella sobre el escudo de la Selección. Una cita histórica que Torrent quiere compartir con su afición en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

“Estamos ante mucho más que un partido de fútbol. Es una final que reúne ilusión, sentimiento, esfuerzo y orgullo colectivo. La selección ha vuelto a demostrar que el trabajo en equipo, la constancia y la confianza permiten alcanzar los retos más importantes, unos valores que también queremos transmitir especialmente a nuestros jóvenes deportistas”, ha señalado Folgado.

Una plaza convertida en una gran grada

El Ayuntamiento recomienda a los asistentes acudir con suficiente antelación, teniendo en cuenta que el recinto abrirá a las 20:00 horas y que el acceso será libre y gratuito hasta completar el aforo disponible.

Asimismo, se solicita la colaboración de la ciudadanía para vivir el encuentro con civismo, respeto y responsabilidad, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal encargado de la organización.

Cartel para promocionar la pantalla gigante en Torrent / A. T.

Lerma ha animado “a las familias, a los clubes deportivos, a los jóvenes y a toda la afición torrentina a acudir, a participar en las actividades que hemos preparado y llenar la plaza con los colores de España. Queremos que Torrent haga llegar todo su apoyo a la Selección Española y que nuestros jugadores sientan que, desde la distancia, toda la ciudad les acompaña en esta gran final. Vivamos una noche inolvidable, segura, respetuosa y abierta a todos”.

Torrent da así continuidad a la buena acogida registrada en anteriores convocatorias deportivas organizadas para seguir colectivamente los grandes encuentros de las selecciones españolas. Entre ellas se encuentran la final de la Eurocopa masculina de 2024, celebrada precisamente en la plaza de la Unión Musical, y la final de la Eurocopa Femenina de 2025, para la que también se instaló una pantalla gigante en la ciudad.

Llenar la plaza

“Animamos a todos los torrentinos y torrentinas a llenar la plaza de la Unión Musical con los colores de España y a disfrutar de una noche muy especial. La Selección Española ha vuelto a ilusionar a todo un país y Torrent quiere acompañarla en una final que puede quedar para la historia. Este equipo representa el esfuerzo, la unidad, la constancia y la confianza hasta el último minuto. Desde nuestra ciudad queremos hacer llegar todo nuestro ánimo en el último paso hacia la segunda estrella. España vuelve a hacernos soñar y Torrent estará a su lado”, ha concluido Amparo Folgado.