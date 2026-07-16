Alfafar activa un plan de choque de 838.000 euros para recuperar zonas verdes de Alfalares tras la dana

El Ayuntamiento de Alfafar ha puesto en marcha un plan de choque para acelerar la recuperación de las zonas verdes, parques y espacios públicos del barrio de Alfalares que resultaron gravemente dañados por la dana de octubre de 2024. Las primeras actuaciones cuentan con una inversión de 838.298 euros y se centrarán en las pistas deportivas de la calle 8 de Marzo y en el parque de la calle Sénia.

La iniciativa pretende adelantar aquellas intervenciones que pueden ejecutarse inmediatamente, sin esperar a que finalice la tramitación del proyecto integral de reconstrucción de las zonas verdes de Alfalares y el barrio Orba, valorado en cerca de siete millones de euros.

El alcalde Adsuara visita la zona del plan de choque en Alfalares. / A.A.

El plazo máximo previsto para completar estos primeros trabajos es de tres meses. Sin embargo, el consistorio asegura que está trabajando para que las actuaciones puedan terminarse en aproximadamente un mes y devolver cuanto antes estos espacios a los vecinos.

Renovación de las pistas de la calle 8 de Marzo

Las obras ya han comenzado en las pistas deportivas situadas junto a la calle Turia, que ocupan una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados. La intervención contempla la renovación de las dos pistas multideporte, la sustitución de los elementos deteriorados por la riada, la mejora de los cerramientos y la instalación de nuevas puertas de acceso. También se adecuarán las instalaciones para facilitar su utilización y conservación, manteniendo las actuales condiciones de accesibilidad.

Primera fase para recuperar el parque de la calle Sénia

El plan de choque también incluye una primera actuación en el parque de la calle Sénia, una zona verde de alrededor de 7.200 metros cuadrados.

Los trabajos consistirán en la limpieza del recinto, la retirada de elementos deteriorados, las demoliciones necesarias, la preparación del terreno y los movimientos de tierra. Esta fase dejará el espacio preparado para ejecutar posteriormente el proyecto definitivo de reurbanización.

El Ayuntamiento advierte de que esta intervención inicial todavía no permitirá abrir el nuevo parque al público, aunque considera que servirá para avanzar en su transformación y reducir los plazos de las siguientes fases. Durante las obras, las zonas afectadas permanecerán valladas y señalizadas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“Los vecinos necesitaban comprobar que la reconstrucción avanza”

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha señalado que el comienzo de los trabajos permite visualizar avances después de meses de informes, autorizaciones y procedimientos administrativos. “Los vecinos necesitaban comprobar que la reconstrucción avanza y este plan de choque nos permite adelantar actuaciones muy esperadas mientras continúa la tramitación del proyecto integral”, ha afirmado.

Adsuara ha reconocido que la recuperación está siendo más lenta de lo deseado y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará trabajando para acortar los procedimientos. “No vamos a dejar de insistir hasta que toda la reconstrucción sea una realidad”, ha añadido.

El consistorio seguirá reclamando que se agilice el proyecto completo para recuperar las zonas verdes de la denominada zona cero de la dana, tanto en Alfalares como en el barrio Orba.

Una de las actuaciones pendientes será la transformación de la zona verde José Antequera. Su mayor complejidad técnica, debido a la incorporación de infraestructuras subterráneas y sistemas urbanos de drenaje sostenible para recoger el agua de lluvia, ha impedido incluirla en este primer plan de choque.