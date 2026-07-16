El Bono Comercio permitirá duplicar el valor de las compras en los negocios de Paiporta

El Ayuntamiento de Paiporta pone en marcha una nueva edición de la campaña Bono Comercio Paiporta, una iniciativa destinada a fomentar las compras en los establecimientos del municipio y contribuir a la dinamización de la economía local. Esta iniciativa comenzó hace tres años con un importe total de 20.000 euros que este año aumenta hasta los 60.000 €, lo que hace un total de 120.000 € que recibirá el comercio local a través de las compras de sus vecinos y vecinas.

La campaña permitirá a las personas empadronadas en Paiporta y mayores de 16 años adquirir, a partir del 27 de julio, un bono de 40 euros abonando únicamente 20 euros, mientras que el Ayuntamiento aportará los 20 euros restantes. Cada persona podrá adquirir un máximo de un bono, que estará disponible hasta agotar existencias.

Hasta el 30 de septiembre

Los bonos podrán utilizarse desde el momento de su compra y hasta el 30 de septiembre de 2026 en cualquiera de los comercios adheridos a la campaña. Además, serán compatibles con descuentos, ofertas y rebajas que apliquen los establecimientos participantes.

Para el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, explica que "cada compra realizada en un establecimiento del municipio contribuye a generar actividad económica, mantener el empleo y fortalecer el tejido comercial que da vida a nuestras calles". Por este motivo, desde la Concejalía de Economía, Ocupación y Comercio, “se hace cada año este esfuerzo económico para apoyar a nuestros comerciantes".

Por su parte, el concejal de Economía, Ocupación y Comercio, José Antonio Redondo, afirma que esta iniciativa municipal “reafirma el compromiso que el Ayuntamiento tiene con el comercio de proximidad, incentivando el consumo en los negocios locales y contribuyendo a fortalecer el tejido económico y comercial de Paiporta”.

Listado de comercios adheridos

La compra de los bonos se realizará a través de la página web de la campaña, donde también podrá consultarse el listado actualizado de comercios adheridos. Como novedad, este año los bonos se recibirán en formato digital y podrán utilizarse mostrando el código QR o el número identificador en el establecimiento.

Además, con el objetivo de facilitar el acceso a toda la ciudadanía, se reservarán 200 bonos para personas mayores de 65 años, que podrán adquirirlos de forma presencial entre el 27 y el 31 de julio, o hasta fin de existencias, en la Agencia de Fomento de la Innovación Comercial, situada en la calle Santa Ana, 35.