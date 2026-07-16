Catarroja tras la dana: 14 años para recuperar infraestructuras y un 1% de proyectos ejecutados

Un plazo de 14 años es el que da la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, para recuperar al completo todas las infraestructuras dañadas por la dana del 29 de octubre de 2024. En casi 21 meses después de la tragedia el ayuntamiento ha ejecutado o están ya en marcha solo un 1% de los proyectos presupuestados con los 220 millones de los fondos del Estado para la recuperación. Ante esta situación la alcaldesa reclama una mayor agilidad en los procesos administrativos y más técnicos municipales para hacer frente al volumen de trabajo en el ayuntamiento.

En total son 38 memorias valoradas, 23 de ellas aprobadas por el ministerio y adjudicadas a Tragsa, pero solo cuatro aprobadas y con obra ejecutada como son la restitución de las instalaciones de la piscina de verano, la eliminación de los contenedores soterrados, el alumbrado público y el riego, mientras que están en ejecución la reconstrucción de la sede de los Servicios Sociales, que acabará en octubre, y como proyecto presentado el parking de la Plaza Mayor.

No obstante, el proyecto que más preocupa a Silvent es la reparación del alcantarillado que cuenta con un presupuesto de casi 71 millones de euros, porque "hay muchos proyectos en superficie que no se pueden acometer si no se repara antes la red de saneamiento". En esta línea, el próximo lunes comienza la segunda fase de las obras, después de que el consistorio haya destinado 960.000 euros a reparar parte de la red, por un importe de 5,7 millones de euros.

Todo el municipio afectado

"No hay ni una sola calle de Catarroja, ni un solo barrio que no esté afectado por la dana", ha comentado en rueda de prensa para explicar la situación actual de la reconstrucción. "Necesitamos de mecanismos extraordinarios para agilizar las contrataciones", ha reclamado Silvent, tal y como ya pusieron sobre la mesa los 10 ayuntamientos de los municipios más afectados por la dana, antes de la creación de la comisión mixta para la reconstrucción.

"Primero fue la emergencia, después conseguir la financiación y ahora con los proyectos ya identificados necesitamos agilizar la contratación", advierte en relación tanto al Gobierno de España como a la Generalitat Valenciana, apuntando que la empresa pública Tragsa "también tiene su burocracia interna". "Tenemos los fondos económicos, pero no disponemos de los procedimientos legales ni jurídicos, ni la flexibilidad para contratar más personal técnico". De hecho, el consistorio ha tenido que recurrir a bolsas de trabajo de otros municipios para poder cubrir las plazas de arquitectos e ingenieros.

Entre el presupuesto municipal de 2026 y las ayudas a la reconstrucción, el consistorio tiene que gestionar cerca de 250 millones, el equivalente a más de una decena de presupuestos municipales similares al de 2024. Este volumen recae sobre 200 empleados públicos, 43 de ellos interinos, incluido el arquitecto municipal. "No existe una proporción razonable entre el volumen de recursos que se ha puesto a disposición de los municipios y la capacidad técnica y administrativa que se les ha proporcionado para ejecutarlos", señala, pidiendo la adaptación de las herramientas, procedimientos y recursos humanos a las necesidades actuales.

Reconstrucción del instituto Berenguer Dalmau

Entre las actuaciones previstas por la Generalitat Valenciana en el municipio, también están pendientes el Centro de Salud, en espera de la entrega de la obra final, el IES Berenguer Dalmau y el Conservatorio Profesional de Música. Silvent ha avanzado que la Conselleria de Educación ha remitido al ayuntamiento el proyecto del instituto para su revisión y que se ha informado favorablemente por parte de la administración local, de manera que la previsión es que la licitación de las obras se haga para el curso 2028-2029, por lo que 1.500 alumnos seguirán en barracones hasta esa fecha.

"El ayuntamiento mantendrá el seguimiento de estos proyectos y la coordinación con las administraciones responsables para que las actuaciones avancen con la mayor agilidad posible y respondan a las necesidades de la ciudadanía", señala.

Proyectos estratégicos

En conjunto, las actuaciones prioritarias y estratégicas para el ayuntamiento ascienden a cerca de 25,4 millones e incluyen el Teatro Auditorio (más de 9 millones), la piscina cubierta (7,5 millones), la reconstrucción de la Escuela de Adultos en el edificio de Paluzié (1,75 millones) y la recuperación integral de la Plaza Mayor (6,4 millones). El proyecto técnico para la licitación de las obras del primero de ellos, el TAC, está pendiente de aprobación y se prevé que empiece la actuación en el último trimestre de 2026, con un plazo de ocho meses.

La memoria de la piscina cubierta ya está redactada e informada favorablemente, y queda pendiente de completar con informes de la empresa concesionaria. En cuanto a la reconstrucción de la EPA se encuentra ya en fase de proyecto, y respecto a la Plaza Mayor, se prevé que las obras comiencen en septiembre u octubre.

A nivel particular, en el municipio todavía hay 13 ascensores sin reparar, tres de ellos públicos, uno ubicado en un colegio y otro en la Casa de la Cultura, además de 19 garajes de comunidades de propietarios.