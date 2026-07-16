La diputación financia con 770.000 euros la mejora del asfaltado y las aceras de varias calles en Massamagrell

La Diputación de Valencia ha aprobado ocho nuevos proyectos presentados por seis ayuntamientos de l’Horta por valor de 1,5 millones dentro del Pla Obert de inversiones. Concretamente, se han validado cinco actuaciones en l’Horta Nord que suman 880.000 euros y otras tres en l’Horta Sud que alcanzan los 672.000 euros.

Entre ellos, destacan los dos proyectos de Massamagrell para renovar distintas calles con una inversión de 772.503 euros. Por un lado, 455.523 euros para el asfaltado de varias vías. Por otro lado, 316.980 euros para la adecuación de aceras y recorridos peatonales en las avenidas Raval, Nàquera y Serra y en la calle Virgen del Milagro.

También en l’Horta Nord, Massalfassar destinará 71.304 euros a la creación de equipamiento en un solar municipal. Además, se han validado dos proyectos para mejorar la piscina cubierta de Rafelbunyol: suministro e instalación de equipos de climatización (18.148 euros) y máquinas para el gimnasio de la piscina (18.145 euros).

En l’Horta Sud se ha dado el visto bueno a la renovación del alcantarillado del grupo San Francisco de la urbanización Omet de Picassent, con una inversión de 496.250 euros; a la restauración de la plaza de Corts Valencianes de Catarroja con 145.292 euros; y a la instalación de dos rótulos en las avenidas de la Diputación y La Florida de Alcàsser con 30.686 euros.

Nuevo decreto

La Diputació de València ha dado luz verde a un nuevo decreto del Pla Obert con siete millones de euros que financiarán 45 proyectos presentados por 35 ayuntamientos y tres mancomunidades de 14 comarcas. De esta forma, el plan cuatrienal coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix suma 1.228 proyectos aprobados con una inversión global de 191 millones de euros.

La responsable de Cooperación señala que los ayuntamientos "están incrementando de forma considerable el ritmo de presentación de los proyectos, y estamos aprobando al menos un decreto al mes con decenas de actuaciones nuevas".

El ritmo creciente de las solicitudes "la teníamos prevista cuando planificamos un programa a cuatro años para evitar presiones y eliminar burocracia, y prueba de ello es que este año tenemos preparados más de 100 millones de euros para atender las demandas de municipios y mancomunidades", explica Enguix.

Por su parte, el presidente Mompó destaca que la corporación ha aprobado cerca del 60% del Pla Obert, con cientos de obras en marcha o ya ejecutadas en toda la provincia. “Algunos municipios ya han invertido el cien por cien de su asignación, y ese es el objetivo que tenemos para todos los pueblos, en especial los más pequeños, que aprovechen hasta el último euro de este plan de inversiones histórico para mejorar sus infraestructuras y servicios”, apunta el máximo responsable provincial.