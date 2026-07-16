La Emshi ejecuta en Xirivella el último tramo de la "autopista de agua" para garantizar el suministro del área metropolitana de València

Una gran tubería de acero de 1,4 metros de diámetro avanza bajo el término municipal de Xirivella para completar una de las infraestructuras hidráulicas más importantes del área metropolitana de València. La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) ejecuta en este punto el último tramo de la nueva conducción que conectará las plantas potabilizadoras de La Presa, situada en Manises, y El Realón, en Picassent.

La unión de ambas instalaciones permitirá que el sistema metropolitano disponga de una alternativa de suministro cuando se produzca una incidencia grave en alguna de las plantas o en las principales canalizaciones. La infraestructura dará servicio a los 51 municipios del área metropolitana, donde viven alrededor de 1,7 millones de personas.

Instalación de la tubería de 1,4 metros de diámetro en el tramo de Xirivella. / Levante-EMV

Los trabajos se concentran actualmente entre Xirivella y València, en un tramo de aproximadamente 1.669 metros que dispone de un presupuesto de 13.114.538 euros. De esta longitud, alrededor de un kilómetro discurre por Xirivella y los 669 metros restantes por el término municipal de València.

Visita de la alcaldesa de Xirivella

En una visita institucional a las obras, la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha destacado este jueves la importancia que esta infraestructura tendrá para el municipio y para el conjunto del área metropolitana. "Esta obra convierte a Xirivella en un punto clave dentro del sistema metropolitano de abastecimiento, garantizando un servicio más seguro, más moderno y preparado para las próximas décadas", ha asegurado.

La alcaldesa Bartual durante su visita a la obra este jueves. / Emshi

La imagen de las obras refleja la dimensión de la actuación. Una grúa ha introducido en una zanja uno de los grandes tubos de acero que forman la conducción mientras los operarios controlan su colocación. Solo en este último tramo Xirivella-València se emplearán unas 850 toneladas de tubería, cerca de 166 toneladas de acero en arquetas y casi 5.900 metros cúbicos de hormigón.

Una red alternativa ante averías y emergencias

La nueva aducción funcionará como una gran arteria de seguridad para el suministro metropolitano de agua potable. Hasta ahora, las plantas de La Presa y El Realón abastecían distintas partes de la red, pero la conexión permitirá transportar agua de una instalación a otra y redistribuirla dependiendo de las necesidades.

Esta capacidad resultará especialmente importante ante averías, cortes de suministro o episodios extremos como fue el de la dana o el apagón eléctrico. Según la Emshi, el sistema metropolitano, formado por las dos plantas potabilizadoras y más de 240 kilómetros de grandes conducciones, ya ha demostrado su capacidad de respuesta durante contingencias recientes como la dana y el apagón eléctrico. La nueva tubería aumentará esa flexibilidad y reducirá la dependencia de una única vía de suministro. En la práctica, permitirá mantener el servicio aunque una parte del sistema quede temporalmente fuera de funcionamiento.

Xirivella podrá recibir agua desde las dos plantas

El proyecto tendrá también un efecto directo sobre el abastecimiento de Xirivella. En el ámbito urbano ya se ha completado la canalización y se ha instalado una nueva toma que permitirá suministrar agua al municipio desde cualquiera de las dos potabilizadoras. La alcaldesa, Paqui Bartual, ha señalado que esta actuación convierte a Xirivella en un punto estratégico del sistema hidráulico metropolitano y mejora la capacidad de reacción ante cualquier problema en la red.

La tubería tiene 1,4 metros de diámetros. Al fondo, la alcaldesa Bartual con miembros de la Emshi. / Emshi

Bartual también ha destacado que la inversión, superior a los 13 millones de euros, no tendrá coste para las arcas municipales. “Las cosas importantes muchas veces no se ven porque están bajo tierra, pero son las que mejoran la vida de las personas”, ha afirmado durante su visita a las obras. La alcaldesa y presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias también ha agradecido la colaboración entre las distintas administraciones para hacer posible una infraestructura compatible con la protección de la huerta y el desarrollo de servicios esenciales para el futuro

Más de 25 kilómetros de tubería y 100 millones invertidos

La conexión completa entre La Presa y El Realón comenzó a desarrollarse en 2014 y su finalización está prevista para 2027. El proyecto incluye más de 25 kilómetros de tubería de acero de gran capacidad, con una inversión ejecutada que ya supera los 100 millones de euros.

Su construcción ha obligado a resolver algunos de los puntos técnicamente más complejos del territorio metropolitano. El trazado incluye túneles para cruzar el río Turia y diferentes infraestructuras, además de pasos por el Parc Natural del Túria, la huerta y el nuevo cauce.

La EMSHI sostiene que las obras se han diseñado para no reducir la capacidad hidráulica del nuevo cauce y para compatibilizar la infraestructura con la protección ambiental y agrícola del territorio.

La finalización del tramo Xirivella-València cerrará así una conducción concebida para garantizar la continuidad y la calidad del abastecimiento durante las próximas décadas. Una infraestructura enterrada y poco visible, pero esencial para que el agua potable siga llegando a los hogares metropolitanos incluso cuando falle una parte del sistema.