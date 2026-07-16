La familia de Darwin y Amparo tendrá una nueva vivienda en València tras el derrumbe en Benetússer

Darwin y Amparo, con sus tres hijos, dos jóvenes y una menor de ocho años, una de las tres familias afectadas por el derrumbe de una finca en Benetússer, podrán trasladarse a su nuevo hogar en La Torre, tras su realojo temporal en un hotel, después de que la Generalitat haya cedido una vivienda de su propiedad ubicada en esta pedanía de València. El president, Juanfran Pérez Llorca, ha hecho este anuncio durante un acto junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, para firmar un protocolo de colaboración en la reconstrucción de La Torre tras la dana.

Pérez Llorca durante su intervención, ha lamentado la "desgracia" ocurrida el pasado martes por la noche, cuando un edificio ubicado en la calle Las Américas de la localidad valenciana se desplomó. Previamente, la finca, que se encuentra contigua a un solar donde se está construyendo otro inmueble, fue desalojada tras detectar los vecinos la aparición de grietas y ruidos y, afortunadamente, no se produjeron daños.

Pérez Llorca ha expuesto que algunas personas "perdieron su hogar, lo perdieron todo, y más en una población en la que esa misma noche nos vino a la mente todo lo que habían perdido" en la dana del 29 de octubre de 2024. "Hoy les puedo anunciar que una de esas familias se va a vivir a La Torre y que le hemos cedido una de las viviendas que tiene la Generalitat para que vuelvan a empezar, y no lo hagan empezando desde cero, sino que lo hagan teniendo una vivienda como merecen", ha indicado.

Realojo provisional en un hotel

Amparo, la madre, estaba esta mañana comprobando el estado del edificio. Ha llegado con su marido, Darwin, y unos amigos. Desde la lejanía seguía mirando con tristeza lo ocurrido. "Llegué de trabajar y me encontré con esto", lamenta, "todavía no me lo puedo creer". "Me quedé con lo puesto", señala, pero asegura que han recibido donaciones de ropa, y en cuanto a otros enseres, "todavía no podemos aceptar nada porque no tenemos donde dejarlo".

Provisionalmente, la familia de seis miembros ha sido realojada en el Hotel Ibis de Alcàsser, por parte del ayuntamiento, y los van a trasladar en breve al Hotel Benetússer, más cerca de su residencia habitual, como ha señalado, mientras espera la cesión de la vivienda en La Torre.

"Nos gustaría poder seguir viviendo aquí. Yo vine de Ecuador hace más de 20 años, mi hijo William ya nació aquí, y desde hace nueve, vivíamos en este piso", comenta, aunque ante la posibilidad de trasladarse a La Torre, considera que está relativamente cerca. La familia ha tenido que dividirse estos días por el reducido espacio de la habitación de hotel y su hijo mayor se ha tenido que buscar un alojamiento temporal.

El Ayuntamiento de Benetússer ha prestado atención desde le principio a las familias afectadas por el derrumbe. "Les hemos ofrecido asesoramiento en materia de tramitación de seguros y nos hemos puesto a su disposición para ayudarles en lo que necesiten", como explica la alcaldesa, Eva Sanz. Desde Servicios Sociales, "atendemos sus necesidades básicas y les hemos ofrecido también acompañamiento psicológico para superar el difícil trago por el que están pasando". El consistorio también ha tramitado con la Conselleria de Bienestar Social la cesión de esta vivienda para esta familia que es la que más necesidades tiene al no disponer de familiares con los que poder ubicarse.