Zarzuela gratis en Torrent: Les Arts actúa este jueves junto a la Torre

Torrent se prepara para recibir este jueves, 16 de julio, una de las citas culturales más destacadas del verano con la llegada de Les Arts Volant 2026, el proyecto itinerante del Palau de Les Arts Reina Sofía que acerca la ópera y la zarzuela a municipios de toda la Comunitat Valenciana.

La representación tendrá lugar a las 22:00 horas en la Plaza Mayor, con la Torre como escenario excepcional, donde el público podrá disfrutar gratuitamente del espectáculo "Notes d'este estiu són, sarsueles en el camió", una original propuesta que combina música, humor y tradición para acercar el teatro lírico a todos los públicos.

Escenario itinerante

Les Arts Volant nació con el objetivo de llevar la ópera a localidades donde resulta más difícil disfrutar de este tipo de representaciones. Para ello, un gran camión especialmente adaptado se transforma en un escenario itinerante desde el que los cantantes del Centre de Perfeccionament de Les Arts, acompañados al piano, ofrecen un espectáculo de gran calidad artística al aire libre.

La producción de este año, creada por Enrique Viana, se presenta como un divertido "disparate cómico-lírico" ambientado en un pueblo de esencia valenciana gobernado por un singular consejo de yayas analógicas. A través de una trama llena de humor y referencias a la actualidad, la música del compositor valenciano José Serrano se convierte en el hilo conductor de una representación que recupera algunas de las romanzas y números de conjunto menos conocidos del célebre autor de Sueca.

Folgado: "Es un privilegio para Torrent"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha animado a todos los vecinos a disfrutar de esta propuesta cultural. "Es un privilegio volver a formar parte de la gira de Les Arts Volant y poder ofrecer un espectáculo de esta calidad en un espacio tan emblemático como nuestra Plaza Mayor, con la Torre como escenario. Invitamos a todos los torrentinos y visitantes a disfrutar de una noche única en la que la música, el patrimonio y la cultura se unen para ofrecer una experiencia inolvidable", ha señalado.

Por su parte, el concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha destacado que "este tipo de iniciativas permiten acercar la cultura a todos los públicos y seguir consolidando a Torrent como un referente cultural en la comarca. La representación es gratuita y supone una magnífica oportunidad para descubrir o redescubrir la zarzuela en un formato cercano, innovador y de gran calidad artística".

Con esta representación, Torrent vuelve a sumarse al recorrido de Les Arts Volant, una iniciativa que lleva la excelencia artística del Palau de Les Arts a plazas y calles de toda la Comunitat Valenciana, haciendo accesible la ópera y la zarzuela a miles de ciudadanos y convirtiendo el espacio público en un gran escenario cultural.