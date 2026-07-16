Paterna intensifica la lucha contra las plagas de verano con más tratamientos de desinfección

El Ayuntamiento de Paterna continúa intensificando la campaña de control de plagas mediante actuaciones en la red de alcantarillado tanto urbana como industrial. Estas intervenciones ya se iniciaron hace meses para anticiparse al incremento de temperaturas propio del periodo estival.

Durante los meses de junio, julio y agosto, el consistorio incrementa las tareas de desinfección, desinsectación y desratización en toda la red de saneamiento del término municipal, incluyendo polígonos industriales y áreas empresariales.

Tal y como ha destacado la Teniente Alcalde de Fomento y Gestión de la Ciudad, Mercedes Navarro, “estas labores de refuerzo forman parte de una planificación anual que se ejecuta en todos los barrios, con especial refuerzo en primavera y verano”.

En este sentido, Navarro ha señalado que "estos tratamientos planificados durante todo el año se intensifican en el período estival para controlar la presencia de ratas y cucarachas, cuya proliferación es más propensa en los meses de más calor".

Productos eficaces

Navarro ha recordado que "estos tratamientos se realizan con productos eficaces y respetuosos con el medio ambiente, lo que permite mantener bajo control la presencia de plagas y garantizar unas condiciones óptimas de salubridad en los espacios públicos y zonas verdes durante el verano en la ciudad".

Del mismo modo, Navarro ha recordado que durante la ejecución de estos tratamientos es posible que algunos insectos emerjan a la superficie desde el alcantarillado, aunque estos ejemplares mueren en poco tiempo como consecuencia directa del tratamiento y no suponen riesgo de expansión.

Por otro lado, el Ayuntamiento y Aigües de Paterna mantienen activo un servicio de atención para gestionar avisos ciudadanos. Todas las incidencias comunicadas, tanto a través del servicio municipal como de los canales de la empresa, son atendidas de forma individualizada.

Del mismo modo, los vecinos y vecinas pueden comunicar cualquier incidencia llamando al teléfono 96 137 96 00 o a través de la página web de Aigües de Paterna.