Retiran la excavadora de la finca derrumbada en Benetússer saltándose el cordón policial

"No hemos autorizado a mover ni una piedra hasta que no esté hecho el peritaje y el notario haya levantado acta", así de tajante se muestra Manuel Lorenzo, propietario del bajo de la finca derrumbada en Benetússer, tras comprobar que la empresa constructora de la promoción de viviendas contigua ha retirado esta mañana la excavadora que trabajaba en las obras. El Ayuntamiento ha abierto ya diligencias contra el operario por saltarse el cordón policial, como señalan fuentes municipales.

Lorenzo cuenta como esta mañana, nada más llegar al lugar de los hechos se ha encontrado con esta "desaparición". "He llamado a la Policía Local por si habían dado la autorización y me han dicho que no porque el perímetro está bajo investigación". Para los cuatro propietarios afectados esta "es la prueba más importante para determinar las causas y la constructora la ha hecho desaparecer en menos de 24 horas".

Además, también denuncian robos durante la noche entre los escombros del derrumbe, aunque "son poca cosa, chatarra y aires acondicionados". Aún así, los afectados han solicitado vigilancia las 24 horas para impedir que desaparezcan enseres personales que todavía se pueden recuperar. "Las familias tienen ahí toda una vida", comenta Lorenzo, que no descarta recurrir a vigilancia privada porque la Policía Local no dispone de los medios suficientes.

Refuerzo del edificio

Manuel Lorenzo explica que antes del derrumbe "no habíamos notado nada", pero que las excavaciones "llegaron hasta la zapata y profundizaron por debajo, lo que fue el detonante". "El trabajo no está bien hecho y la empresa ha tratado de eliminar pruebas", comenta. El propietario hace referencia al refuerzo estructural del edificio derrumbado. "En el primer colapso la finca quedó en voladizo entre 25-30 minutos, lo que demuestra que no cedieron las vigas y eso dio tiempo a que salieran los vecinos", advierte y deja claro que "la dana no ha tenido nada que ver".

Una imagen del refuerzo que se hizo de la finca. / Foto cedida por M. L.

El seguro sigue peritando sobre el terreno y también cuentan con un perito independiente y la notaria para recoger pruebas de lo ocurrido. "Llegaremos hasta el final para averiguar las causas", advierte Lorenzo.

Recuperar los enseres

Los vecinos siguen acudiendo al lugar de los hechos todos los días, con la esperanza de poder recuperar algunos de sus enseres. Como ha explicado este propietario, "hemos pedido que se haga un derrumbe controlado para poder recoger lo que podamos", ya que hay una zona que todavía sigue en pie, junto a la finca contigua, donde se puede ver el armario de la habitación del primer piso. Manuel Lorenzo guardaba en el bajo objetos personales, varios vehículos y una barca, que todavía se pueden ver bajo los escombros y espera poder recuperar algunos de los enseres con valor sentimental, "lo material me da igual".