Política municipal
Sedaví incorpora una nueva cuba al servicio de limpieza que permitirá superar los 200 baldeos anuales
El equipo de gobierno de Sedaví, conformado por PSPV-Compromís, destina una partida presupuestaria para reforzar la limpieza viaria y mejorar los espacios públicos
El portavoz socialista Campayo lamenta que la oposición del PP-Vox votara en contra de esta mejora incluida en los presupuestos
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sedaví, formado por PSPV-Compromís, ha incorporado una nueva cuba al servicio municipal de limpieza, una actuación que permitirá multiplicar la frecuencia de los baldeos en el municipio, pasando de 24 actuaciones anuales a más de 200.
Esta mejora ha sido posible gracias a la incorporación en los presupuestos municipales en la partida de limpieza viaria incluido, una propuesta impulsada por el equipo de gobierno y aprobada con los votos favorables de PSPV-PSOE y Compromís, mientras que PP y Vox votaron en contra de unas cuentas que contemplaban esta inversión.
La incorporación de este nuevo vehículo permitirá reforzar la limpieza de las calles de todos los barrios de Sedaví, aumentando de forma muy significativa la periodicidad de los baldeos y mejorando el mantenimiento de los espacios públicos.
Apuesta por los servicios públicos
El portavoz del grupo socialista, Juan José Campayo, ha señalado que "los hechos demuestran que, cuando se apuesta por invertir en los servicios públicos, los resultados llegan. Esta nueva cuba permitirá multiplicar por más de ocho el número de baldeos que se realizan cada año y ofrecer un mejor servicio a nuestros vecinos y vecinas".
Campayo también ha lamentado la postura de la oposición durante la aprobación de los presupuestos municipales. "Resulta difícil entender que quienes critican constantemente la limpieza del municipio decidieran votar en contra del presupuesto que hacía posible precisamente esta mejora del contrato de limpieza que firmaron ellos. Nosotros preferimos trabajar, invertir y ofrecer soluciones reales a los problemas de Sedaví", ha añadido el portavoz socialista.
El equipo de gobierno ha reiterado que continuará "impulsando inversiones que permitan mejorar los servicios municipales" y responder con hechos a las necesidades de la ciudadanía, priorizando actuaciones que repercutan directamente en la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se desploma un edificio de tres plantas en Benetússer
- ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
- Trabajo lo confirma: los trabajadores pueden reducir su jornada laboral durante la alerta roja por calor
- Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos
- De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
- Investigan las causas del derrumbe de un edificio de tres plantas en Benetússer
- Ángel Narbona, propietario de un inmueble derrumbado en Benetússer: "Se habían reforzado los pilares, la finca era antigua"
- El Síndic abre expediente al Ayuntamiento de València por el asentamiento chabolista del viejo circuito de Fórmula 1