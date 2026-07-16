Torrent moviliza más de 8,3 millones de euros a climatizar centros educativos, reforzar servicios y reducir deuda

Torrent destina más de 8,3 millones de euros a climatizar centros educativos, reforzar los servicios municipales y reducir deuda. La modificación presupuestaria ha contado con la unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno extraordinario celebrado este jueves, tras "el consenso alcanzado para responder a necesidades prioritarias de la ciudad", como señalan fuentes municipales.

Los acuerdos permiten destinar 5.775.344,25 euros a nuevas actuaciones municipales, 1.300.000 euros al Plan de Choque de Climatización de Centros Educativos y otros 1.300.000 euros a la amortización anticipada de deuda municipal.

Estas actuaciones son posibles gracias a la liquidación del presupuesto de 2025, que permite destinar 2.488.082,39 euros del remanente de tesorería, junto con 4.587.261,86 euros procedentes de la tasa de residuos, mientras que el Plan de Climatización se financiará mediante una operación de crédito vinculada a una amortización de deuda por el mismo importe.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que "con estas tres decisiones transformamos los recursos disponibles en mejoras concretas para la ciudad. Invertimos en los colegios, reforzamos los servicios municipales, la seguridad, la prevención de emergencias y la accesibilidad, al tiempo que reducimos deuda y ahorramos intereses".

Folgado también ha querido agradecer la actitud constructiva y el respaldo de todos los grupos municipales y del concejal no adscrito, destacando que “cuando el diálogo y el interés general se sitúan por encima de las diferencias, Torrent avanza. Quiero agradecer la responsabilidad, las aportaciones realizadas y el consenso alcanzado para sacar adelante unas medidas que benefician al conjunto de la ciudad”.

Inversiones para mejorar los servicios municipales

La modificación presupuestaria de 5,8 millones de euros permitirá reforzar el funcionamiento de los servicios públicos, atender necesidades de personal derivadas del presupuesto prorrogado e impulsar inversiones en seguridad, emergencias, mantenimiento urbano, accesibilidad, patrimonio, educación y acción social.

Entre las actuaciones previstas destacan el refuerzo de la Policía Local y la patrulla rural, nuevas inversiones en prevención de incendios y protección civil, mejoras en accesibilidad y rehabilitación patrimonial, recursos para el mantenimiento de los centros escolares, nuevas zonas de juegos infantiles y equipamientos municipales, además del apoyo a entidades sociales, educativas y culturales.

Un Plan de Choque para climatizar los colegios

El pleno también ha aprobado inicialmente la modificación presupuestaria que permitirá invertir 1,3 millones de euros en un Plan de Choque de Climatización de Centros Educativos, que ejecutará la empresa municipal Nous Espais. La actuación mejorará las condiciones de confort térmico y eficiencia energética de los colegios públicos de Torrent, respondiendo a una demanda cada vez más necesaria ante el incremento de las temperaturas.

Menos deuda y más ahorro para las arcas municipales

Otro acuerdo destina 1,3 millones de euros del remanente de tesorería de 2025 a la amortización anticipada del préstamo. Esta operación permitirá reducir la carga financiera municipal y generar un ahorro estimado de más de 320.000 euros en intereses, mejorando la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas.

La concejala de Hacienda, Sonia Roca, ha señalado que "la liquidación de 2025 nos permite destinar el remanente a dos objetivos fundamentales: financiar inversiones necesarias para Torrent y reducir deuda. Es una gestión responsable que mejora los servicios municipales y fortalece la salud financiera del Ayuntamiento".

Las modificaciones presupuestarias forman parte de los acuerdos alcanzados entre los grupos políticos municipales y el concejal no adscrito para dar respuesta a actuaciones urgentes que no podían atenderse adecuadamente con el presupuesto prorrogado.

Con la aprobación inicial de estas modificaciones presupuestarias, el Ayuntamiento moviliza más de 8,3 millones de euros para seguir mejorando la ciudad mediante inversiones en educación, seguridad, emergencias, accesibilidad, patrimonio y servicios públicos, al tiempo que reduce el endeudamiento municipal, todo ello con el respaldo unánime de la corporación municipal.