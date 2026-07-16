Tres asociaciones vecinales de Mislata apoyan la ronda norte sin fisuras: "Es urgente e imprescindible"

Las asociaciones vecinales de Favara, El Quint y la Agrupación Vecinal de Mislata han expresado públicamente su apoyo al proyecto del futuro acceso norte del municipio, una infraestructura que consideran "necesaria" para mejorar la movilidad y aliviar la congestión que sufren actualmente las principales entradas y salidas de la ciudad. La alternativa de trazado escogida fue presentada la pasada semana por el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, en un acto en el que participó el alcalde Carlos Fernández Bielsa.

Los tres colectivos presentan la actuación como una "reivindicación histórica" del movimiento vecinal de Mislata y la califican de «necesaria, urgente e indispensable» para mejorar tanto la conectividad como la calidad de vida de la población. De hecho, el primer proyecto presentado data de comienzos de siglo XXI.

El posicionamiento se produce en plena controversia por el trazado de la futura conexión, después de las críticas formuladas por varias entidades de Campanar, así como por Compromís en Mislata y València, por la posible afección del proyecto a terrenos de huerta situados entre València y Mislata. La documentación del "Proyecto Básico de la conexión viaria de la zona norte de Mislata" reconoce que la alternativa tres seleccionada, la más alejada de la trama urbana, discurrirá por zonas que actualmente tienen la consideración de dotaciones de red primaria de zonas verdes y por terrenos sujetos a protección agrícola. Por ello, el proyecto advierte de que la ocupación de estos suelos hará necesaria una Modificación Puntual del Plan General de Mislata y, además, una modificación puntual que se regirá por la normativa específica del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Huerta de València, respectivamente.

Una alternativa a los accesos actuales

Las asociaciones favorables al proyecto defienden que el nuevo vial responde a una necesidad real de Mislata y del conjunto del área metropolitana. Según explican, la nueva conexión ofrecerá una alternativa a los accesos existentes y contribuirá a reducir los atascos habituales en la avenida del Cid y la V-30.

Trazado de la actuación. / Levante-EMV

La elevada densidad urbana de Mislata, unida a la dependencia de un número limitado de entradas y salidas por carretera, provoca retenciones recurrentes en las horas de mayor circulación. Los colectivos sostienen que el acceso norte permitiría repartir el tráfico y mejorar los desplazamientos entre el municipio, València y el resto del área metropolitana. Según el estudio, la calle San Antonio aparece como el principal cuello de botella actual, al ser el único eje con acceso a València y continuidad a lo largo del casco urbano, con tráficos de entre 13.000 y 18.000 vehículos diarios.

«Es una infraestructura largamente reivindicada por los vecinos y vecinas de todos los barrios», señalan en el comunicado conjunto, en el que insisten en que la actuación ha sido defendida durante décadas por parte del tejido vecinal y social de la localidad.

Defienden el nuevo puente frente a las críticas ambientales

Las tres entidades también respaldan la solución planteada mediante la construcción de un nuevo puente de 200 metros sobre el antiguo cauce del río Turia. A su juicio, esta opción permite compatibilizar la mejora de las conexiones viarias con la protección del paisaje agrícola.

Los colectivos aseguran que el proyecto incorpora criterios de integración ambiental solicitados por el Ayuntamiento de Mislata a la Generalitat, entre ellos la regeneración de las áreas de huerta, el respeto al arbolado existente y la realización de nuevas plantaciones.

En este sentido, consideran que la alternativa elegida es la "más adecuada" para preservar la huerta y minimizar la afección sobre el entorno natural. Por ello, califican de inadecuadas las críticas dirigidas contra una infraestructura que, sostienen, busca resolver uno de los principales problemas de movilidad del municipio.

División vecinal en torno a la ronda norte

El respaldo de Favara, El Quint y la Agrupación Vecinal evidencia la existencia de posiciones enfrentadas sobre el proyecto. Mientras varios colectivos de Campanar y entidades vinculadas a la defensa de la huerta cuestionan el trazado por su impacto territorial, estas tres asociaciones de Mislata defienden que el nuevo acceso es imprescindible para descongestionar la ciudad.