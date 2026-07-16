Vicent Mompó sale en apoyo de la alcaldesa de Catarroja ante la lentitud de la reconstrucción

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó (PP) ha coincidido con la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent (PSPV-PSOE), en sus críticas a la lentitud del proceso de reconstrucción y ha salido en sus redes sociales apoyando a la dirigente socialista. Mompó hace referencia a las declaraciones de la primera edil que ha hecho esta mañana en rueda de prensa en la que ha declarado que Catarroja tardará 14 años en recuperar todas las infraestructuras tras la dana y que el ayuntamiento solo lleva un 1% del presupuesto de los proyectos de reconstrucción ejecutado.

"Lo que hoy denuncia la alcaldesa de Catarroja confirma exactamente lo que llevamos meses reclamando desde la Diputación de Valencia al Gobierno de España: es urgente modificar la Ley de Contratos para agilizar la reconstrucción", apunta Mompó en su post de X.

Esta afirmación le ha servido a Mompó para criticar al Gobierno socialista de Pedro Sánchez y recordar con ironía la reciente visita no programada y sin avisar de su ministro Óscar Puente a Paiporta. "Mientras Sánchez y los suyos recorren los pueblos de incógnito, sin anunciar sus visitas y solo para hacerse la foto, los ayuntamientos siguen atrapados entre burocracia, licitaciones interminables y plazos imposibles".

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El post de Vicente Mompó en X. / Levante-EMV

"Y lo más indignante es que, si las obras no llegan a tiempo por culpa del laberinto administrativo impuesto por el propio Gobierno, los pueblos pueden verse obligados a devolver las ayudas en intereses. Después de sufrir la peor catástrofe de nuestra historia, encima tendrán que pagar. Es un despropósito y una absoluta falta de respecto a los miles de valencianas y valencianos afectados", concluye el post del presidente.