Las alternativas de los CLER para Aldaia: tranvía, canalización subterránea y tanques de tormenta

Un tranvía, la canalización subterránea del barranco y tanques de tormenta son las alternativas de los Comités locales de emergencia y reconstrucción, CLER, a la futura Línea C3 y el proyecto de La Saleta. El Castell d'Alaquàs acogió esta asamblea abierta, a iniciativa del CLER de Aldaia, en la que concentraron varias voces expertas en diferentes disciplinas para dar a conocer a la ciudadanía el plan integral que ha presentado a las diferentes administraciones, alternativo al proyecto institucional.

Desde los CLER buscan una intervención integral acorde al siglo XXI donde la movilidad, la accesibilidad, la seguridad y la gestión del agua refuercen el territorio con una visión global que no tiene en cuenta los límites municipales y pone en el centro, la vida de las personas que lo habitan.

Fases del plan integral

El proyecto alternativo que presentan los comités tiene tres fases. La primera, la sustitución de la obsoleta línea C3 de trenes a gasoil por un moderno tren tram que consiste en un convoy ligero que en zonas urbanas funciona como un tranvía y en interurbanas como un tren, consiguiendo así mayor movilidad, accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, como el túnel de la estación en Aldaia que corta el barranco de la Saleta.

La segunda intervención es la canalización subterránea del barranco de la Saleta a su paso por el municipio con mucha más capacidad, "ya que puede ampliarse el espacio actual del barranco con la vía del tren y algún carril de las carreteras adyacentes, creando en su superficie un parque inundable con su carril bici y zonas verdes", puntualizan.

La última fase comprende la gestión del agua. "Teniendo en cuenta que Aldaia suele inundarse por lo que cae aguas arriba, planteamos la creación de tanques de contención de agua conectados con el barranco, que pueden ubicarse antes de la entrada en el municipio para evitar que la mayor parte del agua entre en el canal subterráneo y a su vez almacenarla para poder vadear calles y regar cultivos", explican. "Al ser un planteamiento mucho mayor que el que está proponiendo la administración, su mantenimiento y limpieza es mucho más fácil, ya que puede realizarse con maquinarias y costaría mucho menos dinero", añaden.

En la jornada participaron catedráticos de la talla de Antonio Ariño (Premio Nacional de Sociología y Ciencias Políticas 2026), expertos como Juan Ramón Ferrandis (ferrocarril), Ernesto Martínez (técnico en prevención), Rosa Mas (bióloga) o Julia Carmona (ciencias ambientales), que abrieron la asamblea.

También se contó con intervenciones interesantes como la de Daniel Beunza (Doctor en dirección de empresas y Catedrático de Estudios Sociales de las Finanzas en Bayes Business School), asociaciones de vecinos de varios municipios, miembros de los CLER, y numerosas personas interesadas en conocer y participar sobre la reconstrucción del lugar donde viven, su entorno, sus barrios y de sus vidas.