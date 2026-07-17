Las asociaciones de víctimas de la dana de 2024 darán el pregón de las Fiestas Mayores de Albalat dels Sorells

Las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 darán el pistoletazo de salida de las Fiestas Mayores de Albalat dels Sorells, como homenaje a las personas que sufrieron la mayor tragedia de la Comunitat Valenciana y recordar la inmensa oleada de solidaridad que unió pueblos, personas e instituciones en los días más difíciles, como explican desde el ayuntamiento de esta localidad de l'Horta Nord que también se volcó con los municipios afectados.

"La memoria de lo que pasó y el compromiso de no olvidarlo marcarán el inicio de unas fiestas que, sin renunciar a la alegría propia de estos días, reservarán un espacio para el recuerdo, la dignidad y el agradecimiento", explican.

El concejal de Fiestas, Raúl Moya, ha señalado que "las fiestas también son un reflejo de los valores de un pueblo. Hace dos años vivimos momentos muy duros, pero también vimos el mejor de nuestra sociedad. Miles de personas dejaron de preguntar quién eras o de donde venías para centrarse simplemente a ayudar. Esa solidaridad merece ser recordada y reconocida".

El cartel que anuncia la exposición. / A. A. S.

Exposición itinerante sobre la dana

El día siguiente al pregón y organizado por la concejalía de Cultura, la programación continuará con la inauguración de la exposición itinerante "Pintar un escenario, escribir un relato", una muestra artística y literaria que reflexiona sobre la dana del 29 de octubre a través de la mirada de diferentes creadores. La exposición pretende preservar la memoria colectiva de aquellos hechos y generar un espacio de reflexión sobre las consecuencias de la catástrofe y la capacidad de respuesta de la sociedad.

La concejala del área, Marisa Gimeno, ha expresado que: “Albalat dels Sorells será la primera parada de esta exposición que ofrece un conjunto de imágenes realizadas por José Arnau que nos sitúan en primera línea de estos momentos recientes vividos, de cerca o de lejos, y que, sobre todo, nos han golpeado.” La regidora también recuerda que “aquellas personas que visiten la exposición, recibirán gratuitamente un ejemplar del libro que se ha editado para acompañar esta exposición y que recoge todas las obras con diferentes escritos de personalidades de la comarca".

De este modo, Albalat dels Sorells unirá cultura, memoria y solidaridad en el inicio de sus Fiestas Mayores, reafirmando su compromiso con las víctimas y con todos aquellos pueblos que, ante la adversidad, demostraron que la fuerza de una sociedad se mesura por su capacidad de ayudar a los otros.

Nicolau Claramunt, alcalde de Albalat dels Sorells, ha señalado que "dos años después queremos que el primer aplauso de nuestras fiestas sea para las víctimas, pero también para todas las personas anónimas que demostraron que la solidaridad es el mejor patrimonio que tenemos como pueblo".