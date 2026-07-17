Un "autobús de la afición" unirá la playa y el pueblo de la Pobla de Farnals para ver la final en pantalla gigante

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha puesto en marcha el Autobús de la afición, un servicio especial que facilitará la vuelta a la playa tras la retransmisión de la final del Mundial de Fútbol, que enfrentará este domingo 19 de julio a la selección española contra Argentina. El consistorio instalará una pantalla gigante en la plaza de Sant Vicent, frente al Ayuntamiento, para que vecinos, vecinas y visitantes puedan seguir juntos el partido y compartir el ambiente de una cita histórica para la afición.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas y, si no hay prórroga ni tanda de penaltis, tendrá una duración aproximada de 90 minutos de juego, más el descanso y el tiempo añadido. La previsión es que el ambiente se alargue hasta el final del partido, con la esperanza de poder celebrar una victoria de España y su segunda estrella mundialista.

Unir los dos núcleos

La iniciativa busca que la afición pueda vivir la final de forma conjunta, en un punto de encuentro abierto a todo el municipio. Con la pantalla gigante, el Ayuntamiento quiere facilitar que los dos núcleos de La Pobla de Farnals compartan una noche de fútbol, emoción y apoyo a la selección.

Cartel que anuncia el autobús para la final del Mundial. / A. P.

Para acudir desde la playa, las personas interesadas podrán utilizar el servicio ordinario del autobús municipal. Al finalizar el encuentro, el Ayuntamiento habilitará el autobús gratuito de regreso para conectar el núcleo del pueblo con la playa y facilitar la vuelta de quienes se hayan desplazado para ver la final.

La cita tiene todos los ingredientes para una noche grande: pantalla gigante, ambiente de final, afición reunida en la plaza y bus gratuito para volver después del partido. Ahora solo queda acertar la porra, preparar la garganta y confiar en que España levante la Copa.