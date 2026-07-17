Derrumbe en Benetússer
Benetússer busca en una solución habitacional para otra de las familias afectadas por el derrumbe de una finca
La Generalitat ha cedido uno de los pisos sociales de La Torre a los vecinos que vivían en el primer piso
El Ayuntamiento de Benetússer sigue con la tramitación para conseguir una solución habitacional para otra de las familias afectadas por el derrumbe de un edificio en la calle Las Américas, ocurrido el pasado martes, después de centrarse en el núcleo familiar con más necesidad al no disponer de otras opciones. Ayer mismo, el president de la Generalitat, Pérez Llorca, anunció la cesión de una vivienda de protección pública para estos vecinos, que vivían de alquiler en el primer piso, en un bloque que la administración valenciana tiene en La Torre.
Ahora, los Servicios Sociales municipales trabajan con la conselleria de Vivienda para solucionar la situación de esta segunda familia, propietaria del tercer piso, y que también lo perdió todo tras el derrumbe. En el segundo piso, vivía una mujer mayor, con movilidad reducida, que fue trasladada a casa de un familiar.
Inmediatamente después del siniestro, el consistorio ofreció alojamiento a los afectados y, mientras que la familia del tercero y la vecina del segundo fueron acogidos por familiares, las personas del primer piso, Darwin y Amparo, con sus tres hijos, fueron realojados en un hotel de Alcàsser. La intención del ayuntamiento es trasladarlos al establecimiento hotelero de la localidad para que estén más cerca de su lugar de residencia habitual. La cesión de la vivienda para esta familia en la pedanía de València, a pocos kilómetros de Benetússer, se hará efectiva en cuanto el piso disponga del alta de luz.
La atención a los afectados por parte de los Servicios Sociales también ha cubierto sus necesidades básicas y un acompañamiento psicológico para ayudarles a superar la situación por la que han pasado.
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