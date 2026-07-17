El lago de Les Barraques de Catarroja recuperará sus dos islas para proteger la colonia de patos

Los patos del Parque de Les Barraques de Catarroja tendrán dos nuevas islas donde protegerse del apetito voraz de las gaviotas, sus depredadores naturales, y que un grupo de vecinos lleva meses reclamando al ayuntamiento. Estos elementos no se repusieron tras los daños sufridos por la dana que afectó gravemente a esta zona de la localidad y, durante todo este tiempo, en especial en época de nidificación, personas voluntarias han tratado de suplirlo con otros elementos, echando mano de la imaginación y recursos propios, como una caseta de plástico, para proteger la fauna que habita desde sus inicios este espacio natural municipal, muy querido por los residentes de este barrio tradicional. La Asociación Vecinal Recuperem Les Barraques también se ha implicado en estos trabajos.

Con esta iniciativa, se mejorará la biodiversidad del entono, que también incluye peces y alguna tortuga, se incrementará la calidad ambiental del espacio y se consolidará la recuperación de uno de los parajes más emblemáticos del municipio, donde hace apenas unos días, se llevó a cabo la limpieza del agua.

Los refugios improvisados para los patos que han instalado los voluntarios. / Levante-EMV

Proyecto de islas con vegetación

El proyecto, que se ha presupuestado en 20.500 euros, contempla la creación de dos islas artificiales, mediante estructuras metálicas rellenadas de piedra, que servirán de base para la implantación de vegetación adaptada a los ambientes húmedos. Una vez ejecutadas las estructuras, las islas se llenarán con más de 57 metros cúbicos de tierra vegetal y se plantarán un total de 300 ejemplares de flora acuática, distribuidos entre 200 iris amarillos y 100 ejemplares de Veronica beccabunga, especies propias de zonas húmedas que contribuyen a la depuración natural del agua, ofrecen refugio a la fauna e incrementan el valor ecológico del lago.

Además, también se incluyen los trabajos previos necesarios para facilitar el acceso en el lago y la plantación manual de toda la vegetación prevista.

Un grupo de patos descansa sobre la hierba. / Levante-EMV

Mejora paisajística y recuperación del parque

El concejal de Parques y Jardines, Martí Raga, ha destacado que "esta actuación es mucho más que una mejora paisajística. Supone continuar recuperando un espacio que es muy querido por los vecinos y vecinas de Catarroja y hacerlo con criterios de sostenibilidad y de respeto por el medio natural". Raga también expresa un agradecimiento especial "a todas las personas voluntarias y al vecindario que, durante estos meses tan difíciles, han cuidado de los patos del lago de manera completamente desinteresada. Su dedicación ha sido un ejemplo de compromiso con nuestro pueblo y con nuestro patrimonio natural".

Así mismo, el edil ha reconocido "la gran tarea del personal municipal de Parques y Jardines, que desde el primer momento ha trabajado intensamente para recuperar este espacio después de la dana y que continúa haciendo posible que el Parque de Barraques recupere progresivamente su valor ambiental y paisajístico".

Con esta intervención, el ayuntamiento refuerza su compromiso con la renaturalización de los espacios públicos, la protección de la biodiversidad y la recuperación del patrimonio verde de Catarroja, convirtiendo el lago del Parque de Les Barraques en un entorno todavía más rico ecológicamente y más agradable para el disfrute de toda la ciudadanía".