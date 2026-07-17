Luz verde a la contratación de las obras del nuevo Palacio de Justicia de Torrent por más de 30,7 millones

El pleno del Consell ha autorizado la contratación de las obras del nuevo Palacio de Justicia de Torrent por más de 30,7 millones de euros. Las obras se adjudicarán mediante procedimiento abierto y tendrán un plazo de ejecución de 24 meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

Tras varios años de paralización, en los que la Generalitat revocó la delegación de competencias al ayuntamiento tras el cambio de gobierno autonómico, el proyecto avanza para unificar las dependencias judiciales y concentrar todos los servicios en un único edificio. Esta actuación mejorará la atención a la ciudadanía, optimizará la organización de los recursos y contribuirá a una Administración de Justicia más ágil y eficiente.

Además, permitirá atender el crecimiento previsto del partido judicial de Torrent, que incorporará una nueva unidad en noviembre de 2027, tras la creación de la plaza número 7 de la sección civil del Tribunal de Instancia.

Características del proyecto

La futura infraestructura judicial se levantará en la avenida de Barcelona, número 92, de Torrent y mejorará las necesidades de espacio derivadas del crecimiento de la actividad judicial y de la incorporación progresiva de nuevos servicios, ya que la actual configuración ha quedado insuficiente para atender las demandas de un partido judicial en constante evolución.

El proyecto contempla la construcción de un edificio moderno, accesible y sostenible, diseñado para concentrar en una única sede los principales servicios judiciales. Entre sus instalaciones se incluyen ocho salas de vistas, juzgado de guardia, Registro Civil, Fiscalía, clínica médico-forense, Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, Unidad de Valoración Integral Forense, Servicio Común de Asuntos Generales, espacios para mediación, dependencias para los colegios profesionales y zonas destinadas a futuras ampliaciones de órganos judiciales.

El edificio dispondrá de áreas específicas para cuerpos y fuerzas de seguridad, archivos, calabozos, reconocimiento en rueda, aparcamientos y espacios técnicos necesarios para el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Con esta actuación, la Conselleria de Justicia continúa avanzando en la modernización de las infraestructuras judiciales de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de ofrecer espacios más funcionales, accesibles y adaptados a las necesidades de los profesionales y de la ciudadanía.