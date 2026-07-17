El municipio de València que repartirá 30.000 piezas de cerámica por sus fiestas este sábado

La Cabalgata de la Cerámica de Manises repartirá cerca 30.000 piezas de artesanía local entre los asistentes este sábado El recorrido comenzará a las 19 horas en la calle Molino de la Luz, en el cruce con la plaza de Rafael Atard y la calle Pintor Pinazo. El desfile continuará por la calle Masía de la Cova hasta llegar a la avenida Blasco Ibáñez, donde finalizará.

Este acto, que pone punto y final a las fiestas patronales del municipio y que organiza la Clavaría de las Santas Justa y Rufina, con la colaboración del Ayuntamiento de Manises, está declarado de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana, y es un acontecimiento único al mundo con más de 120 años de historia que cada año atrae centenares de visitantes en la ciudad para disfrutar de una de las manifestaciones más representativas de la tradición cerámica manisera.

Reparto de cerámica

A partir de las siete de la tarde, los clavarios desfilarán en carrozas, especialmente engalanadas para la ocasión, mientras reparten al público alrededor de 30.000 piezas de artesanía local elaboradas por los talleres y empresas cerámicas de la ciudad. Durante el recorrido, el vecindario y las personas visitantes podrán recoger una gran variedad de objetos cerámicos, como por ejemplo bandejas, macetas, platos, jarras, boles, morteros o tazas, que serán lanzados por los festeros y colaboradores.

Entre todas las piezas destaca el tradicional Plato de las Santas, la más codiciada de la cabalgata, que incorpora la imagen de Justa y Rufina y la fecha del año de la celebración. También se podrán encontrar otros elementos emblemáticos como la “escuraeta” y reproducciones en miniatura de una vajilla tradicional de uso doméstico, muy apreciadas por los coleccionistas.

Esta celebración, invita la ciudadanía y los visitantes a participar en una de las tradiciones más singulares y emblemáticas del municipio.