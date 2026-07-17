Así renace en Torrent la calle del Xenillet que la dana hizo desaparecer junto al Poyo

Torrent encara la recta final de una de las obras municipales más complejas emprendidas tras la dana del 29 de octubre de 2024. Los trabajos de asfaltado iniciados en la calle Barranc de l’Horteta permiten comprobar ya la recuperación de un tramo urbano situado junto al barranco del Poyo que quedó prácticamente borrado por la fuerza de la riada.

Las imágenes tomadas después de la catástrofe y durante la fase actual de las obras reflejan la magnitud del cambio. Donde en octubre de 2024 había una ladera hundida, restos de materiales, conducciones arrancadas y una calzada cortada, ahora vuelve a existir una calle pavimentada, con nuevas aceras y servicios urbanos reconstruidos.

La barrancada provocó el deslizamiento de unos 200 metros de ladera y arrastró buena parte del viario situado entre Lloc Nou de la Corona, la calle Jesús y el entorno de Juan XXIII. El agua destruyó la calzada, el antiguo muro de mampostería y las redes subterráneas, además de afectar al alumbrado, las aceras y los accesos a edificios y garajes.

Una obra que comenzó por la ladera

Antes de colocar el nuevo asfalto, los trabajos tuvieron que centrarse en recuperar y estabilizar el terreno desaparecido. La intervención incluyó la construcción de una gran escollera con rocas de gran tamaño para consolidar el talud del barranco, reconstruir la sección de la calle y reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.

Últimos trabajos de asfaltado en la calle Barranc de l’Horteta. / A. T.

La solución fue definida con el apoyo de estudios geotécnicos y topográficos y de vuelos LiDAR realizados en colaboración con la Universitat Politècnica de València. Estos análisis permitieron conocer los cambios sufridos por el cauce y las laderas y ajustar la reconstrucción a las nuevas condiciones del terreno.

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha señalado durante una visita a las obras que el asfaltado constituye la fase más visible de una actuación que ha requerido meses de movimientos de tierras, trabajos de ingeniería y reposición de infraestructuras. “No se trataba simplemente de volver a asfaltar una calle”, ha explicado el edil, quien ha destacado que previamente era necesario reconstruir la ladera, asegurarla mediante la escollera y recuperar las redes que la barrancada había arrancado.

Nuevo colector y renovación de las redes urbanas

La reconstrucción del viario se ha coordinado con la reposición del colector Norte, una infraestructura de saneamiento que discurre desde el Mas del Jutge hasta la depuradora de Torrent y que también desapareció en este tramo.

El Ayuntamiento y Aigües de l’Horta sincronizaron ambas actuaciones para evitar que la calle tuviera que volver a abrirse después de su urbanización. Además del colector, se han renovado el alcantarillado, la red de agua potable, el alumbrado público, el suministro eléctrico y las canalizaciones de telecomunicaciones y fibra óptica.

El vial recuperado crea por primera vez una conexión viaria entre las calles Barranc de l’Horteta y Sant Pancraci. / A. T.

La recuperación de la calzada permitirá también restablecer los accesos a varios garajes que permanecían inutilizados desde la dana. Su reapertura facilitará que los residentes puedan volver a estacionar en los edificios y contribuirá a liberar plazas en la vía pública.

Una nueva conexión para el Xenillet

La actuación no se ha limitado a reconstruir lo que existía antes de la riada. La elevación y consolidación del terreno ha permitido crear por primera vez una conexión viaria entre las calles Barranc de l’Horteta y Sant Pancraci.

El nuevo enlace incorpora calzada, aceras y servicios municipales y busca mejorar la accesibilidad y la integración urbana de esta parte del Xenillet. La conexión dará continuidad a dos espacios que hasta ahora permanecían separados y permitirá reorganizar los accesos y la movilidad interna del barrio.

La alcaldesa destaca la reconstrucción para una calle más segura

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha defendido que el proyecto no solo recupera una calle, sino que deja una infraestructura más segura y preparada ante futuros episodios extremos. Según ha indicado, el Ayuntamiento puso en marcha la intervención en las primeras semanas posteriores a la catástrofe debido al riesgo que presentaba la ladera para las viviendas próximas.

“Hoy vemos cómo aquel compromiso se convierte en una calle recuperada, más segura, con todos sus servicios renovados y con una nueva conexión que mejorará la movilidad del barrio. No nos hemos limitado a reponer lo que se llevó el agua, sino que hemos trabajado para que el Xenillet cuente con mejores infraestructuras y esté más preparado para el futuro”, ha añadido Folgado.

Una intervención iniciada por emergencia

La obra fue adjudicada por el procedimiento de emergencia el 25 de noviembre de 2024, menos de un mes después de la riada, con una inversión inicial de 845.185 euros. El plazo previsto era de unos ocho meses, aunque la complejidad del terreno y la coordinación con la reconstrucción del colector condicionaron el desarrollo de los trabajos.

Aunque el consistorio inició la actuación con recursos municipales, el proyecto fue incorporado posteriormente al paquete de intervenciones financiadas mediante los 114 millones de euros concedidos por el Gobierno de España para la reconstrucción de Torrent.