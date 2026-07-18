Benetússer blinda el edificio derrumbado con seguridad privada y doble vallado

Tras los primeros días del siniestro, el Ayuntamiento de Benetússer ha reforzado las medidas de seguridad en torno al edificio que se derrumbó, desde las 20.00 horas de este jueves, con un servicio de vigilancia privada las 24 horas del día. La medida pretende impedir el acceso de personas a una zona que continúa siendo peligrosa y garantizar la preservación del lugar mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas.

Además del dispositivo de vigilancia, el consistorio ha reforzado el perímetro con un doble vallado de seguridad, siguiendo las recomendaciones de los informes técnicos, que advierten de que todavía quedan elementos inestables en la estructura y que será necesario completar la demolición del inmueble una vez finalicen las actuaciones periciales.

La decisión llega después de que los propietarios afectados manifestaran su preocupación por la seguridad del edificio y por la posible desaparición de pertenencias personales que hay entre los escombros, lo que les hizo plantearse recurrir con medios propios a una empresa de vigilancia, como explicó Manuel Lorenzo, dueño del bajo de la finca.

Entre los escombros, a simple vista, se pueden ver enseres del hogar y otros objetos que algunos de los vecinos han identificado como propios y tienen la esperanza de que se pueda hacer una demolición controlada y recuperar, al menos, algunos de ellos.

Lorenzo había reclamado también vigilancia permanente para preservar las pruebas del derrumbe, después de que la empresa constructora de la promoción de viviendas en el solar contiguo retirara una máquina que estaba excavando y a lo que achacan las presuntas causas del colapso.

Fuentes municipales confirmaron que el Ayuntamiento ha abierto diligencias contra el operario por acceder a la zona acordonada y saltarse el perímetro policial, unos hechos que ya han sido incorporados al atestado de la investigación. Paralelamente, la Policía Local ha identificado ya a tres personas por presuntos robos entre los escombros del edificio, aunque de poca importancia.

Las mascotas

Asimismo, ante la convocatoria ayer tarde de una concentración en la zona del siniestro para exigir la búsqueda de mascotas y animales que estuvieran supuestamente atrapados, la alcaldesa Eva Sanz advirtió, a través de redes sociales, que "no hay ningún indicio de que haya ningún tipo de animal, mascota, atrapado con vida y sin ser rescatado. Absolutamente ninguno"