Paiporta estrena el 24 de julio el autobús gratuito a la playa de Pinedo

A partir del 24 de julio, los vecinos y vecinas de Paiporta contarán con un servicio gratuito de autobús hasta la playa de Pinedo. El Ayuntamiento ha organizado una nueva edición de esta lanzadera estival, que estará en funcionamiento hasta el 31 de agosto con el objetivo de completar la oferta de actividades lúdicas del municipio durante los meses de más calor.

El servicio saldrá desde las paradas de autobús situadas frente a la estación de Metrovalencia de Paiporta y realizará tres viajes diarios en cada sentido. Las salidas hacia Pinedo serán a las 10:00, 13:30 y 19:00 horas, mientras que los regresos desde la playa están previstos a las 10:30, 14:00 y 19:30 horas. La lanzadera funcionará de lunes a domingo y las plazas se ocuparán por estricto orden de llegada.

La vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha destacado que “queremos que todos los vecinos y vecinas dispongan de alternativas accesibles para disfrutar del verano. Las piscinas temporales y el servicio de autobús a Pinedo son recursos complementarios que amplían las opciones de ocio y bienestar mientras seguimos avanzando en la reconstrucción del municipio”.

Contra el cambio climático

En este sentido, Val ha señalado que “estas iniciativas se enmarcan en la apuesta del Ayuntamiento por avanzar hacia una Paiporta más resiliente y adaptada a los efectos del cambio climático. El proyecto de refugios climáticos, del que forman parte las piscinas temporales de verano, así como la lanzadera gratuita a la playa, reflejan una forma de entender la reconstrucción que va más allá de recuperar lo que se perdió: son actuaciones que contribuyen a la transformación del municipio, mejorando la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía”.

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha explicado que “mantener este servicio gratuito es una forma de facilitar la movilidad de la ciudadanía y garantizar que las familias puedan acceder a un espacio como la playa de manera cómoda, segura y sin coste”.