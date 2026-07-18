Paterna pide cerrar la Vallesa en cuanto se active la alerta roja por riesgo máximo de incendios

El pleno del Ayuntamiento de Paterna ha aprobado solicitar a la Generalitat Valenciana el cierre automático del bosque de la Vallesa y del conjunto del Parc Natural del Túria cuando se declare el nivel de preemergencia extremo por riesgo de incendios forestales, que se refleja con la alerta y la bandera roja en los accesos al parque natural.

La iniciativa, presentada a propuesta de la Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna, contó con el respaldo de PSPV-PSOE, PP y Compromís en la última sesión. Su objetivo es que la prohibición de entrada quede vinculada directamente al nivel máximo de alerta, especialmente durante jornadas marcadas por temperaturas extremas, baja humedad y condiciones meteorológicas favorables para la propagación del fuego.

Actualmente, el cierre de los espacios forestales depende de resoluciones puntuales de la Conselleria de Medio Ambiente. Esta situación, según los impulsores de la propuesta, dificulta que la ciudadanía conozca con claridad cuándo está permitido acceder al bosque y cuándo existe una prohibición expresa.

Carteles permanentes en los accesos a la Vallesa

La automatización permitiría instalar señalización permanente en los principales caminos y entradas a la Vallesa. Los carteles informarían de que el acceso queda prohibido siempre que esté activa la bandera roja y remitirían a los canales oficiales del 112 y del Ayuntamiento de Paterna para consultar el nivel de preemergencia.

La medida pretende evitar situaciones como las registradas durante recientes episodios de riesgo extremo, cuando numerosos visitantes habrían accedido al espacio natural sin conocer las restricciones aprobadas por la Administración autonómica.

Cartel puesto en la anterior ola de calor y después eliminado. / Levante-EMV

El bosque de la Vallesa forma parte de una masa forestal continua integrada en el Parx Natural del Túria. Por este motivo, Paterna plantea que el cierre no se limite únicamente a su término municipal, ya que un incendio iniciado en cualquier punto del parque podría extenderse y poner en peligro todo el ecosistema.

Un espacio natural con más de dos millones de visitantes

La propuesta destaca la elevada afluencia de personas al Parc Natural del Túria, que recibe más de dos millones de visitantes al año. La presencia de senderistas, ciclistas y usuarios durante las jornadas de máximo riesgo aumenta tanto la posibilidad de que se produzca una ignición como las dificultades para evacuar el espacio en caso de incendio.

Los promotores de la iniciativa recuerdan que alrededor del 80 % de los incendios forestales tienen su origen en actividades humanas, ya sea por negligencias, imprudencias o accidentes. Reducir la presencia de personas durante las alertas extremas se considera, por tanto, una de las medidas preventivas más eficaces.

Además de proteger la vegetación y la fauna, el cierre busca garantizar la seguridad de los propios visitantes. Un incendio repentino puede cortar caminos y vías de evacuación, especialmente en un entorno forestal con una gran afluencia de personas y numerosos accesos secundarios.

Paterna propone extender la medida a toda la Comunitat Valenciana

El acuerdo municipal reclama que la Generalitat estudie la aplicación de este sistema automático en el resto de parques naturales y espacios forestales protegidos de la Comunitat Valenciana.

De esta forma, la bandera roja tendría una consecuencia clara y fácilmente reconocible para toda la población: la prohibición de acceder a los montes y bosques afectados mientras permanezca activo el nivel extremo de preemergencia.

Paterna considera que una norma homogénea facilitaría la señalización, reduciría la confusión entre los usuarios y reforzaría la prevención durante los episodios de calor extremo y mayor peligro de incendio forestal.