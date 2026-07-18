Qué hacer en Torrent este fin de semana: los actos y planes que no te puedes perder

Torrent afronta un intenso fin de semana con una agenda repleta de actividades para todos los públicos dentro de la programación estival de la ciudad. Del viernes 17 al domingo 19 de julio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta de propuestas culturales, deportivas, musicales, tradicionales y de ocio organizadas por el Ayuntamiento de Torrent, junto a asociaciones, entidades deportivas, fallas y colectivos locales.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que "Torrent vuelve a demostrar este fin de semana que es una ciudad viva, dinámica y con una programación pensada para todos los públicos. Invitamos a vecinos y visitantes a disfrutar de cada una de las actividades organizadas, que ponen en valor el trabajo de nuestras asociaciones, clubes, entidades culturales y el compromiso del Ayuntamiento por ofrecer una agenda variada y de calidad durante todo el verano".

Por su parte, la concejal de Fiestas, María Fernández, ha señalado que "las Fiestas Patronales y la programación estival continúan llenando nuestras calles y plazas de actividad, convirtiendo los espacios públicos en lugares de encuentro y convivencia. Música, folklore, deporte, cultura y actividades familiares forman parte de una agenda diseñada para que todos puedan disfrutar de Torrent durante este fin de semana".

El programa es el siguiente:

Sábado, 18 de julio

El sábado arrancará nuevamente a las 8:30 horas con el Torneo Nacional de Frontenis en el Polideportivo Anabel Medina.

A las 10:00 horas, la Piscina Parc Central será escenario del Trofeo Fundación Caja Rural de Natación, organizado por el Club de Natación Barracudas en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal.

Por la tarde, el Ayuntamiento organizará dos sesiones de Baile de los Mayores: a las 17:30 horas en la calle Caja de Ahorros (CEA) y a las 18:00 horas en el Centro Comercial Las Américas.

A las 18:45 horas, el Trinquet de Torrent acogerá la Final del Trofeo Escala i Corda Profesionales, organizada por el Club de Pilota Torrent junto a la Fundación Deportiva Municipal.

La programación cultural continuará a las 20:30 horas en la plaza Unión Musical con los Bailes tradicionales en la calle, a cargo del Grup d'Albades Els Llauradors de Torrent y el Círculo Católico, organizados por el Ayuntamiento.

A las 22:00 horas regresará a los Jardines del Hort de Trenor el espectáculo "Perico Sambeat Flamenco Quintet. Roneando", mientras que a las 22:30 horas, la plaza de la Iglesia acogerá el XVIII Festival Nacional de Folklore Ciudad de Torrent, organizado por el Grupo de baile L'Ú i Dos de Torrent del Llar Antonià.

Domingo, 19 de julio

El domingo continuará el Torneo Nacional de Frontenis, desde las 8:30 horas, y el Trofeo Fundación Caja Rural de Natación, a partir de las 10:00 horas, en sus respectivos escenarios.

Entre las 11:00 y las 13:30 horas, el Hort de Trenor acogerá actividades y talleres ambientales organizados por el Ayuntamiento de Torrent.

Por la tarde, a las 18:00 horas, volverá el Baile de los Mayores en el Centro Comercial Las Américas.

Como broche final al fin de semana, la plaza Unión Musical acogerá a las 20:00 horas la retransmisión, en pantalla gigante, de la gran final del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Argentina, organizada por el Ayuntamiento de Torrent. Los aficionados podrán seguir en directo el encuentro en un ambiente festivo y compartir la emoción de una cita histórica para la selección española.

Con esta programación, Torrent vuelve a consolidarse como una ciudad activa y participativa durante el verano, ofreciendo un completo calendario de actividades que combina deporte, música, cultura, tradición y ocio para todas las edades, gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento y del amplio tejido asociativo de la ciudad.