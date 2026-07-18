Trolli Ibérica amplía su factoría en Paterna e impulsa su facturación a más de 70 millones

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha visitado las instalaciones de Trolli Ibérica S.A., compañía líder en la industria de las golosinas y caramelos de goma desde 1975, para conocer de primera mano las recientes ampliaciones realizadas en su factoría, sede central en España, ubicada en el Parque Empresarial Táctica.

Durante la visita, Sagredo, acompañado por el responsable del Servicio de Industria del Ayuntamiento, José María Martínez, ha recorrido las tres líneas de producción de la planta, que incorporan tecnología innovadora desarrollada en España y patentada exclusivamente para Trolli.

El primer edil ha agradecido a la compañía su apuesta por la localidad: “Trolli representa el modelo de empresa del que nos sentimos orgullosos: innovadora, generadora de empleo, que crece económicamente y, al mismo tiempo, apuesta por la responsabilidad social corporativa”.

Amplia presencia de trabajadores paterneros

En este sentido, Sagredo ha señalado que la empresa “se ha consolidado como una de las principales entidades empleadoras privadas de la ciudad, con una amplia presencia de paterneros y paterneras en su plantilla, además de mantener una estrecha colaboración con el municipio”.

Sagredo durante su visita a Trolli Ibérica en Paterna. / A. P.

Asimismo, el Alcalde ha destacado la participación activa de la empresa en iniciativas locales, como el Maratón de Empleo de 2026, donde Trolli realizó 12 contrataciones entre las personas desempleadas entrevistadas, reforzando así su compromiso social con la ciudad.

Sorprender al consumidor

La innovación es uno de los pilares fundamentales de la compañía. Así lo ha destacado su director general, Carlos Bermúdez, quien ha señalado que “somos una marca que quiere salirse de lo normal, buscando desarrollos fuera de lo habitual con nuevos sabores, texturas, conceptos o formas, y lanzando constantemente golosinas creativas e innovadoras que no solo invitan a consumirlas, sino también a divertirse con ellas. Nuestro objetivo es sorprender al consumidor, bajo el lema ‘Let the fun win’ (¡Que gane la diversión!)”.

Desde la planta de Paterna han surgido productos emblemáticos como “Pop Eye”, una golosina en 3D con exterior de goma espuma e interior líquido con sabor a frambuesa ácida, especialmente popular durante la campaña de Halloween. Este tipo de desarrollos refuerzan el posicionamiento diferencial de la marca en el mercado.

El crecimiento de la empresa en los últimos años ha sido notable. Según Bermúdez, la facturación “ha pasado de 30 millones de euros a más de 70 millones en el último lustro, impulsada por una fuerte inversión en líneas de producción y recursos humanos”. Asimismo, el responsable de la compañía ha destacado que “en este periodo, la plantilla en Paterna ha aumentado de 100 a 500 trabajadores”.

Origen familiar

Trolli Ibérica S.A., de origen familiar y perteneciente al grupo alemán Mederer, con sede central en Baviera, cuenta con presencia internacional a través de fábricas en China, Alemania y España. En total, el grupo emplea a unas 2.300 personas y comercializa sus productos en más de 100 países.

La implantación de Trolli en Paterna se remonta a 1994, cuando la compañía se instaló en el Polígono Fuente del Jarro. Su crecimiento constante motivó el traslado en 2014 a nuevas instalaciones en el Parque Empresarial Táctica, donde actualmente se ubica su sede central en España.

La planta, con una superficie de 12.500 metros cuadrados, se ha consolidado como un enclave estratégico para la producción tanto para el mercado nacional como internacional.