La sociedad civil restaura en Albal la placa vandalizada en memoria de las víctimas de la dana

Vecinas y vecinos de Albal, agrupados en un colectivo civil organizador, celebraron este sábado un acto de memoria, dignidad y reparación simbólica con motivo de la restauración de la placa en recuerdo de las víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024, instalada frente a Correos y vandalizada meses atrás.

El memorial forma parte de un espacio de recuerdo creado por la sociedad civil de Albal en torno a una olivera, una placa conmemorativa y velas en memoria de las víctimas. El pasado mes de abril, un acto vandálico dañó la placa y el entorno del memorial, y se solicitó que fuera repuesto en condiciones dignas.

Durante el acto se encendieron velas junto a la olivera y la placa restaurada, y se reivindicó la necesidad de preservar los espacios de memoria como lugares de dignidad colectiva. Como recogía el manifiesto leído durante la convocatoria, “la memoria, cuando es verdadera, no consiste solo en recordar lo que pasó”, sino que consiste también en “cuidar el espacio moral que ocupan las víctimas”.

La presencia más destacada fue la de Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, que subrayó la importancia de los actos pequeños y cuidados “con mimo”, especialmente cuando nacen desde la sociedad civil. Álvarez también señaló, en relación con la dimensión pública de la memoria, que “las ausencias de los representantes políticos, de cualquier color político, hablan por sí mismas”.

La intervención de Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O / Levante-EMV

También asistieron concejales del PSPV en el Ayuntamiento de Albal, como Lola Martínez, Melani Jiménez, Inma Marí y Aitor Ávalos, así como Mar Sanchis, miembro de Esquerra Unida Albal, y Fernando Ntutumu, coordinador de Esquerra Unida l’Horta Sud.

Manifiesto

El manifiesto recordó que la cifra oficial de víctimas mortales reconocidas asciende ya a 231 personas y defendió que “ninguna cifra, por exacta que sea, llega del todo a nombrar una vida”. El texto insistió en que detrás de cada número había “una casa, un proyecto de vida, una familia, una mesa que va a quedar incompleta”.

La restauración de la placa fue presentada como una respuesta serena, pero firme, ante la vandalización del memorial. En palabras del manifiesto, “romper una placa de memoria no es dañar una cosa. Es intentar herir otra vez a quienes ya fueron heridos”. Frente a ello, el acto reivindicó volver a colocar la placa “sin gritar, sin odio, pero sin renunciar tampoco a la firmeza”.

Las velas en el memorial. / Levante-EMV

El texto también puso en valor la olivera como símbolo de arraigo, permanencia y memoria compartida: “un olivo no devuelve una vida, pero puede impedir que una comunidad olvide donde le hicieron daño”. La intervención combinó el homenaje a las víctimas y a sus familias con el reconocimiento a quienes, tras la catástrofe, salieron a ayudar “con botas, palas, cubos y manos”.

El acto concluyó con un mensaje de compromiso colectivo: “Que este olivo crezca. Que esta placa permanezca. Que las familias no se sienten solas. Que las víctimas tengan la verdad. Que la reparación no sea una palabra pendiente”.