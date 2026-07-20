Albal condena las amenazas de un vecino a una colonia felina: "Le pego cuatro tiros a los gatos"

El Ayuntamiento de Albal ha condenado los hechos ocurridos el pasado fin de semana en una colonia felina situada en el camí de la Foia, después de que la asociación Patitas al Corazón Albal denunciara haber sufrido insultos, amenazas e intimidaciones mientras trasladaba un punto de alimentación para los gatos. La Policía Local acudió al lugar de los hechos, identificó a la persona que aparece en los vídeos difundidos en redes sociales y levantó la correspondiente acta.

La propia asociación relató en un comunicado que el incidente se produjo cuando sus voluntarios retiraban el antiguo punto de alimentación para instalarlo en otro lugar "más discreto, práctico y respetuoso tanto para los animales como para los vecinos", una actuación que forma parte del trabajo que realizan desde hace más de un año y medio en la zona para controlar la población felina mediante la esterilización.

"Hoy ha sido uno de esos días que duelen"

En el comunicado difundido en redes sociales, la entidad explica que comenzó a trabajar en ese barrio tras detectar la existencia de numerosos gatos sin esterilizar y alimentados de forma desorganizada por distintos vecinos. "Nosotros decidimos hacer las cosas bien. Creamos un punto de alimentación para que los gatos dejaran de dispersarse y, cuando empezaron a acudir con regularidad, comenzamos a esterilizarlos. Hemos rescatado gatas a punto de parir para evitar que sus bebés nacieran condenados al sufrimiento", relatan.

Sin embargo, aseguran que durante el traslado del punto de alimentación "la respuesta de un vecino fue muy dura": "Recibimos insultos, burlas, maltrato psicológico y amenazas de hacer daño a los animales. Me dijeron que me llevara a los gatos a mi casa y que todo era culpa mía. Pero no. Yo no he creado este problema. Estoy allí para resolverlo, para reducir el número de animales mediante la esterilización y evitar más sufrimiento", afirma la asociación.

Asimismo, quisieron reconocer la actuación de los agentes desplazados al lugar: "Queremos dar las gracias a los dos agentes de la Policía Local que acudieron. Nos protegieron a nosotros, a nuestro equipo y a los animales con una profesionalidad y una humanidad que nunca olvidaremos."

Las amenazas del vecino

En los vídeos difundidos por la asociación se escucha cómo un vecino increpa a los voluntarios mostrando su rechazo a la presencia de los gatos en la calle: "¿De qué cojones vais? Esto es una acera. ¿Tú quieres que te pongan un gato dentro de tu casa? Me importa una mierda que sea abandonado. Le pego cuatro tiros y a tomar por culo a los gatos. Vivo aquí y no puedo dormir porque están dando por culo los gatos. Molestan los putos gatos. Que me da igual que la gente los abandone, como si se mueren. Esto es mi calle y aquí no quiero a los putos gatos."

Las manifestaciones han sido denunciadas públicamente por la asociación, que considera especialmente grave la amenaza de causar daño a los animales. Además, desde la asociación confirman a Levante-EMV que no se trata de la primera vez que les increpa este vecino: "Es la segunda vez que esto sucede. No quieren gatos ahí, pero tampoco nos dejan trabajar. Odian a los animales y una persona que habla así a un ser humano es que no los respeta tampoco, es una persona agresiva. Hoy fui a ver el sitio y lo rompió todo".

El ayuntamiento condena los hechos

En un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Albal ha expresado su "más firme repulsa ante este tipo de comportamientos y conductas contra los animales".

El consistorio ha informado de que, tras tener conocimiento de lo sucedido, la Policía Local se personó en el lugar de los hechos, levantó el acta correspondiente e identificó a la persona que aparece en los vídeos difundidos en redes sociales.

Además, ha señalado que los agentes permanecen a la espera de que se interponga la correspondiente denuncia formal para continuar con las actuaciones oportunas y esclarecer los hechos.

Por último, el consistorio ha reiterado su compromiso con la protección y el bienestar animal y ha recordado que cualquier conducta que pueda atentar contra la integridad de los animales debe ponerse en conocimiento de las autoridades.