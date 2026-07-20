Alfafar avanza en la reposición de su red de alcantarillado y pluviales con más de 7 millones de euros

El Ayuntamiento de Alfafar y Veolia, empresa gestora del ciclo de agua en el municipio, han ejecutado ya una parte importante de las obras de reposición de la red de alcantarillado y pluviales afectados por la dana en las que está prevista una inversión, a lo largo de los próximos meses, de más de 7 millones de euros, a través de la subvención otorgada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Plan Reimpulsa para la reparación del ciclo urbano del agua.

En concreto, en lo que respecta a la mejora de la red de abastecimiento de agua potable, Alfafar se sitúa por encima de la media de ejecución de estos fondos, alcanzando un grado del 80%. Esto significa que de los cerca de 440.000 euros adjudicados para estas intervenciones, ya se han invertido 355.000 euros en la reparación y adecuación de la red hídrica. El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado que el verdadero valor de estas actuaciones es que los vecinos y vecinas ya pueden apreciar los avances sobre el terreno. "Alcanzar un 80% de ejecución en la red de abastecimiento demuestra el compromiso del Ayuntamiento y de Veolia para acelerar la recuperación de unas infraestructuras esenciales tras la dana", ha señalado. De hecho, tal como ha señalado la gerente territorial de Veolia en la zona, Laura Gascón, “durante la primera fase de recuperación del servicio se ejecutaron campañas extraordinarias de búsqueda de fugas, reparación de averías en la red de agua potable, reparación de redes singulares, puesta en marcha del bombeo y depósito Castañeda, así como la retirada de lodo y adecuación de la oficina de atención al cliente”.

En estos momentos, el municipio se encuentra en la fase de reposición definitiva de las infraestructuras y servicios, al tiempo que se continúa con la reposición definitiva del Bombeo de Castañeda, y las reparaciones de redes singulares como son la Calle Mola y la Avenida Orba.

Obras en Alfafar. / A.A.

Según el informe de seguimiento publicado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el grado medio de ejecución de los fondos en los municipios afectados por la dana se sitúa entorno al 11%, lo que supone que la localidad de Alfafar cuenta con un porcentaje superior a la media, tanto en las obras de abastecimiento como en las saneamiento, donde ya supera el 13%. Cabe tener en cuenta que para estas reposiciones, cuenta con un presupuesto superior a los 6,5 millones de euros, de los cuales ya se han ejecutado alrededor de 870.000 euros.

En este sentido, durante la primera fase de recuperación del servicio se ejecutaron labores intensas de limpieza de alcantarillado y baldeo de calles, gestión de lodos, reposición de registros y acometidas y puesta en marcha provisional de las estaciones de bombeo de aguas residuales. En estos momentos, tal como ha destacado Gascón, “la actividad actual se centra en la renovación de la red de alcantarillado, acometidas domiciliarias, red de imbornales y asfaltado de la calles completas”.

Obras en septiembre

A partir de septiembre está previsto que se lleven a cabo las obras en las calles: C/San José, Furs, Reverendo Jacinto Zacares, Mariano Benlliure, Reyes Católicos y Sol, C/Graz Liebenau, Salvador Giner, Acequia La Fila, José Antequera, Xuquer, Catarroja, Picanya, Albal, Plaza de España y calle Alzira, así como la renovación de imbornales, todo ello por un importe de 2.541.046,41 € con una duración de 10 meses.

En este sentido, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha subrayado que "nuestro objetivo no es únicamente reparar lo que se dañó, sino aprovechar esta oportunidad para contar con una red de abastecimiento y saneamiento más moderna, más eficiente y preparada para afrontar futuros episodios meteorológicos extremos. Seguiremos trabajando para lograr una mejora real de Alfafar y de la calidad de vida de nuestros vecinos” ha concluido el alcalde.