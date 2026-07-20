Paiporta inicia las obras para reconstruir su red de alcantarillado tras la dana con una inversión histórica

Las obras de reconstrucción del alcantarillado de Paiporta han dado comienzo con la primera intervención: la sustitución del colector de saneamiento de la calle Lluís Vives, en el tramo comprendido entre la avenida Independència y la calle Pío XII.

En total, se sustituirán 106 metros de colector, instalando una conducción con tuberías de mayor diámetro, lo que permitirá aumentar la capacidad de la red de saneamiento existente en este punto y mejorar su funcionamiento.

Esta actuación, prevista inicialmente dentro del conjunto de obras de reconstrucción tras la dana, se ha adelantado y se ejecutará con carácter de emergencia durante este mes de julio con el objetivo de evitar problemas mayores al vecindario de la zona.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado la trascendencia de esta primera obra, que forma parte “de una de las inversiones más importantes de la historia reciente del municipio” y que permitirá reparar los daños ocasionados por la dana al mismo tiempo que se modernizan unas infraestructuras esenciales para el futuro de Paiporta.

Una obra sin precedentes

Los trabajos en la red de aguas son una de las actuaciones más importantes del proceso de recuperación del municipio tras la dana. Con un presupuesto global de 90.670.270 euros y una intervención que permitirá reconstruir 22,46 kilómetros de red, el proyecto va más allá de la reparación de los daños ocasionados por la riada y convertirá la infraestructura de saneamiento en una red más eficiente, resiliente y preparada para los retos del futuro.

Obras en la red de saneamiento de Paiporta. / A.P.

La vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha resaltado la complejidad técnica de la actuación y el trabajo de planificación desarrollado desde el inicio de la emergencia. Val ha señalado que “las obras se han diseñado para minimizar las molestias a la ciudadanía y la coordinación entre el Ayuntamiento, las empresas adjudicatarias y la Policía Local será fundamental para que los trabajos avancen con normalidad durante los próximos años”.

Una red para el futuro

Entre las actuaciones previstas destacan la mejora del sistema de drenaje en episodios de lluvias intensas, la adaptación al Real Decreto 665/2023 sobre desbordamientos de los sistemas de saneamiento, la construcción de nuevos elementos de control y retención de contaminantes y la incorporación de soluciones orientadas a la sostenibilidad y la resiliencia climática.

El plan contempla también la construcción de cinco tanques anticontaminación, un parque inundable y un canal de desagüe verde, así como la implantación de sistemas de drenaje urbano sostenible, pavimentos permeables y nuevas infraestructuras destinadas a mejorar la gestión de las inundaciones.

Tal y como explican desde el equipo técnico de la Unidad de Proyectos Especiales dana de Global Omnium, “se trata de una actuación sin precedentes por su dimensión y complejidad, ya que es la primera vez que se afronta la reconstrucción integral de la red de saneamiento de un municipio mientras se mantiene con normalidad la actividad diaria de la población”.

La ejecución completa de las actuaciones está prevista en un plazo aproximado de 48 meses. Según las previsiones actuales, no se esperan interrupciones en el suministro de agua.