Comienza el desescombro del edificio derrumbado en Benetússer para recuperar los enseres de los afectados

La demolición del edificio derrumbado en la calle las Américas de Benetússer ha entrado este lunes en una nueva fase. La empresa ha iniciado los primeros trabajos para eliminar los elementos con mayor riesgo de desprendimiento, una actuación que permitirá avanzar hacia una demolición controlada con la intención de recuperar, siempre que sea posible, los enseres personales de los afectados.

Las labores iniciadas corresponden a una primera fase de desescombro cuyo objetivo es dejar la zona en condiciones de seguridad, permitir la reapertura del paso por la calle las Américas y retirar las columnas que todavía permanecen en pie, ya que su posible caída podría comprometer la estabilidad de la finca colindante. Una vez la investigación avance y el perito de la compañía aseguradora autorice el inicio de la demolición completa, comenzarán los trabajos de desescombro del inmueble, una actuación que, según han trasladado los peritos a los afectados, "se prolongará durante al menos 15 días".

Durante esta primera fase, tanto el ayuntamiento como la empresa encargada de los trabajos han insistido en que la prioridad es eliminar el riesgo estructural. Posteriormente, y siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, se intentará recuperar el mayor número posible de enseres personales que permanecen entre los escombros.

Antes de comenzar los trabajos, los operarios revisaron las viviendas colindantes, incluidos los trasteros, para comprobar el estado de las fincas cercanas y garantizar que la intervención pueda realizarse con seguridad.

Comienzan los trabajos de desescombro del edificio derrumbado de Benetússer. / Germán Caballero

Protocolo de búsqueda de objetos

Durante un encuentro con los afectados, un agente de la Policía Local trasladó un mensaje de tranquilidad a los vecinos, asegurando que el proceso se llevará a cabo con el máximo cuidado posible: "Aquí todos queremos que recuperéis lo máximo posible".

El agente explicó que, conforme vayan apareciendo objetos entre los escombros, se seguirá un protocolo para intentar devolverlos a sus propietarios: "Cuando aparezca algún enser me llamarán y lo documentaré. Si no puedo hacerlo yo, lo documentarán ellos y después sacaremos ese objeto. Quiero que sepáis que se está haciendo todo de la manera más meticulosa y atendiendo vuestros intereses, por encima de todo".

Un gato callejero pasando por el edificio derrumbado de Benetússer. / Laura Florentino

La prioridad es eliminar el riesgo

Los propios inquilinos señalaron que el compromiso adquirido por el ayuntamiento pasa por realizar una demolición controlada, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. "Lo realizarán de forma controlada para intentar sacar los enseres, lo que se pueda. Siempre dentro de la seguridad de los operarios y sin que afecte a la finca contigua, los trabajos de hoy eliminarán el riesgo", indicaba a este diario.

Uno de los vecinos recordó el momento en el que abandonaron el edificio al detectar una enorme grieta en el interior: "Nosotros queremos nuestras cosas, desde aquí vemos uno de nuestros armarios. Vimos la raja grandísima en el pasillo y ya salimos corriendo. Todo el trabajo de nueve años está tirado en el suelo".

La jornada estuvo marcada por la emoción entre los afectados, algunos de los cuales se abrazaban mientras seguían de cerca el inicio de unos trabajos que consideran el comienzo de la fase más complicada tras el derrumbe.