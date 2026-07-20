Dana
El túnel de la Estación de Aldaia permanecerá cerrado un mes: este es el motivo
El objetivo de las obras es rebajar las paredes para que el barranco tenga continuidad y el agua siga circulando hacia la salida del municipio donde conectará con la futura canalización subterránea hacia el nuevo cauce del río Túria
Aldaia ha cortado al tráfico este lunes 20 de julio el túnel de la Estación, que atraviesa el barranco de la Saleta. Las obras, con una duración prevista de un mes aproximadamente, supone la última actuación dentro del plan de choque impulsado por el ayuntamiento para tratar de mitigar las consecuencias de fuertes lluvias en el municipio. Estas medidas son previas al inicio de las obras del desvío del barranco de la Saleta, que ya han obtenido la luz verde por parte del Estado.
En concreto, y tal como explica el alcalde de Aldaia Guillermo Luján, los trabajos consisten en rebajar la pared del túnel a su paso por el barranco de la Saleta, que ahora han quedado más alta tras rebajarse la cota del cauce, para aumentar la capacidad, "para que el barranco tenga continuidad y el agua siga circulando hacia la salida del municipio, donde conectará con la futura canalización subterránea de la Saleta y acabará desaguando en el nuevo cauce del río Túria".
Según el primer edil socialista, esta fase de la obra se ha dejado para el final, "porque requiere del cierre del túnel de la Estación de forma temporal". Los vehículos, ahora, podrán atravesar el barranco por el túnel de la avenida Dos de Mayo.
Una vez concluida esta obra, se dará por terminado un plan de choque, que el consistorio ha llevado a cabo, y que ha consistido en la construcción de un muro de hormigón y una compuerta en el paso subterráneo de la av. Dos de Mayo. También, y una de las obras más importantes, ha consistido en rebajar la cota del lecho de la Saleta a su paso por el casco urbano, siguiendo las directrices de los técnicos para conseguir que el barranco pueda llegar a admitir hasta 30 metros cúbicos por segundo
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