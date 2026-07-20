Vándalos destrozan la exposición del Orgullo LGTBI en Aldaia tras la celebración del Mundial

La celebración por el triunfo de la Selección Española en el Mundial ha tenido alguna consecuencia negativa en Aldaia. Aunque se trata de un caso aislado, ya que la gran mayoría de los aficionados de La Roja tuvieron un comportamiento ejemplar tras la consecución de la segunda estrella, la localidad se ha despertado este lunes postcelebración con la exposición del Orgullo LGTBI instalada en la plaza Europa prácticamente destrozada en el suelo.

No es la primera vez. Lamentablemente, esta muestra ya fue objeto de los vándalos hace dos semanas. En aquel caso el Ayuntamiento de Aldaia decidió recomponerla, pero esta vez, los destrozos ya han sido de tal magnitud que se ha decidido retirarla. El consistorio, como la primera vez, condena los hechos.

Amores diversos

La muestra “Amores Diversos” forma parte de los actos conmemorativos del Orgullo LGTBI, una programación orientada a visibilizar la diversidad afectiva, sexual y de género y a reivindicar el respeto a todas las personas. Su instalación hace unas semanas en un espacio público como la plaza Europa buscaba precisamente acercar ese mensaje de convivencia a la ciudadanía. Se trata de una muestra compuesta por cinco paneles temáticos que recogen las biografías y trayectorias de personas referentes de los distintos colectivos que integran el movimiento LGTBI.

Los paneles retirados. / A.A.

La exposición pretende visibilizar el complejo camino que muchas personas han tenido que recorrer, y continúan recorriendo, para poder vivir su identidad y sus afectos con libertad y dignidad. También pretende hacer visible el complejo camino que han afrontado y afrontan todavía muchas personas del colectivo LGTBI en las distintas facetas de su vida.

Los referentes que forman parte de la muestra son Gloria Fuertes, Mercedes Acosta, Mapi León, Chavela Vargas, Federico García Lorca, Jesús Vázquez, Rudolf Nuréyev, Yves Saint Laurent, Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, La Veneno, Bibiana Fernández, Virginia Woolf, Madonna, Frida Kahlo, Lady Gaga, Elisabeth Martínez y Bo Laurent.