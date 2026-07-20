La Generalitat cede una segunda vivienda para los afectados por el derrumbe de Benetússer

Dos de las familias afectadas por el derrumbe de una finca en Benetússer podrán ocupar en breve sus nuevas viviendas de alquiler asequible en los pisos públicos de la pedanía de La Torre. La Generalitat, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i sòl, EVHA, ha cedido ya el segundo de estos inmuebles a la familia que habitaba el tercer piso y que también lo perdió todo en el siniestro.

Tanto los vecinos del primero, como anunció el presidente Pérez Llorca, que vivían alquilados, como este segundo núcleo familiar podrán trasladarse en breve a su nuevo hogar, mientras se esclarecen las causas del colapso del edificio. Los pisos están totalmente equipados para que puedan entrar a vivir de inmediato y el pasado viernes se iniciaron las gestiones para el alta de los suministros.

El Ayuntamiento de Benetússer, desde el principio, se ha volcado con los afectados ofreciéndoles alojamiento provisional en un hotel de Alcàsser para cubrir las necesidades del momento. La familia de Darwin y Amparo, con sus tres hijos, se acogieron a esta opción, mientras que el resto de vecinos se refugiaron en casas de familiares.

En situaciones como estas, los ayuntamientos disponen de recursos habitacionales para atender las situaciones urgentes como en este caso, por lo que, tras este primer momento para ofrecerles una solución provisional con el fin de que no se quedaran en la calle, el consistorio se puso a trabajar con la Conselleria de Vivienda para encontrar un recurso habitacional a largo plazo.

Conmoción en Benetússer

El derrumbe de esta finca de tres alturas el pasado martes ha sacudido a todo el municipio, después de la tragedia de la dana, que también afectó a esta barriada de Benetússer. El hecho de que los propios vecinos advirtieran de las grietas y de que algo extraño estaba pasando y desalojaran el edificio antes del colapso fue casi un milagro.

La zona afectada ubicada en la calle Las Américas y la plaza 25 de abril, tiene doble perímetro de seguridad, un vigilante que prohíbe el acceso y está precintado por la Policía Local por el peligro que supone algunas zonas de la edificación que se mantienen en pie y que está previsto que se derrumben de forma controlada este lunes. La peritación de los seguros sigue en marcha para tratar de averiguar las causas que los propietarios y testigos achacan a la excavación que se estaba realizando en el solar contiguo para la construcción de una promoción de vivienda con garaje.